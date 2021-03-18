31 марта в казахстанском городе Туркестане пройдет неофициальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), сообщает ИА «Дунё» со ссылкой на «Казинформ».

Саммит созывается по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Участие в нём подтвердили все главы государств-членов ССТГ и премьер-министр Венгрии, являющейся наблюдателем в данной организации.

По итогам саммита ожидается подписание декларации, объявляющей Туркестан духовной столицей Тюркского мира.

ССТГ объединяет ряд тюркоязычных стран (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, страна-наблюдатель — Венгрия). Секретариат организации находится в Стамбуле (Турция). Узбекистан стал членом совета 14 сентября 2019 года.