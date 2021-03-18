В Ферганском областном суде 18 марта завершился судебный процесс по уголовному делу о массовых беспорядках в Сохском районе и вынесен приговор, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана. Как мы писали ранее, в списке обвиняемых было 22 человека.

Все 22 подсудимых признаны виновными в совершении преступления по статье 244 «Массовые беспорядки» Уголовного кодекса (наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет). При этом ко всем участникам процесса была применена статья 57 УК «Назначение более мягкого наказания».

Два человека — М. Ахмедов и Н. Жураев — приговорены к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Все остальные фигуранты дела приговорены к ограничению свободы: 18 человек — на сроки от 4 до 5 лет, двое несовершеннолетних — к 2 годам ограничения свободы.

Сроки наказания 20 приговорённым к ограничению свободы сокращены на период нахождения под стражей и исчисляются: для 13 человек — с 10 сентября 2020 года, для 3 человек — с 22 августа, для остальных — в период с 10 августа по 23 сентября.

Кроме того, суд постановил взыскать с осуждённых в пользу УВД Ферганской области 9,996 млн сумов материального ущерба в солидарном порядке.

Список осуждённых

М. Ахмедов (1973 г. р., уроженец Сохского района);

Н. Жураев (1972, Риштанский район);

Р. Миршарипов (1974, Риштанский);

Ф. Ахроров (1995, Сохский);

Д. Маллаев (1997, Сохский);

О. Оташев (2000, Сохский);

Ш. Мирзожонов (2000, Сохский);

Б. Шодиев (1980, Риштанский);

Ё. Жураев (2002, Сохский);

Ш. Махмадалиев (1993, Сохский);

З. Зайлобов (2001, Сохский);

Ш. Олимов (2002, Сохский);

Б. Фозилжонов (1976, Риштанский);

Х. Сафаржонов (2001, Сохский);

Р. Хасанов (1988, Риштанский);

Х. Рахмоналиев (1997, Сохский);

С. Исматов (1996, Сохский);

Ж. Боронбоев (1996, Сохский);

Д. Холматжонов (1999, Сохский);

Ф. Жонузоков (1988, Риштанский);

И. Собиров (2002, Риштанский);

С. Парпиев (1975, Сохский).

Предыстория

31 мая 2020 года во время чистки родника Чашма между жителями Сохского района Ферганской области Узбекистана и Кадамжайского района Баткенской области Кыргызстана произошёл конфликт, вылившийся в массовые беспорядки. Сообщалось, что с узбекской стороны было госпитализировано минимум 187 пострадавших, из них 15 были в тяжелом состоянии, Кыргызстан сообщал о 25 пострадавших.

1 июня в Сохский район для урегулирования конфликта приехал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, которого сопровождал тогдашний хоким Ферганской области Шухрат Ганиев.

В тот же день прокуратура Ферганской области возбудила уголовное дело по статьям 219 (сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг) и 244 (массовые беспорядки) УК.

В августе сообщалось, что обвинения были предъявлены шести лицам. В ноябре стало известно, что обвиняемыми по делу проходят 22 человека. В декабре на заседании суда некоторые подсудимые заявили, что не участвовали в конфликте, а также о том, что подвергались давлению и избиению во время следствия.

В августе президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по комплексному социально-экономическому развитию Сохского района Ферганской области в 2020—2021 годах».