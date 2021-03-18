Начальник отдела и заместитель директора ООО «Тошкент шахар сув таъминоти» задержаны при получении взятки, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Гражданин А. Э. 16 марта обратился с заявлением в правоохранительные органы. Он сообщил, что он арендовал остановку на Ц-6 в Юнусабадском районе столицы, присоединился к водопроводной линии, которая проходит по территории остановки, установил счётчик и, чтобы свои действия оформить законным образом, обратился в «Сувсоз».

Работник организации, представившийся Миролимом, заявил предпринимателю, что тот подключил водопровод произвольно, и потребовал 3 млн сумов в обмен за то, что не станет выписывать штраф.

В тот же день сотрудники структур МВД и Генеральной прокуратуры по борьбе экономическими преступлениями провели оперативное мероприятие и задержали начальника отдела «Тошкент шахар сув таъминоти» Х. М. при получении от заявителя 3 млн сумов.

Задержанный заявил, что деньги он получил по указанию заместителя директора ООО «Тошкент шахар сув таъминоти» П. Р. и что должен передать ему их часть.

На следующий день П. Р. был задержан в служебном кабинете с вещественными доказательствами, когда получил от Х.М. 1,8 млн сумов из обговорённой суммы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 210 Уголовного кодекса (получение взятки по предварительному сговору группой должностных лиц / наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет). Ведется следствие.