Компания Dream City Development предлагает окунуться в среду успешной деловой жизни, став владельцем пространства, отвечающего международным стандартам в сфере коммерческой недвижимости.

Бизнес-центр Boulevard — это современное и комфортное решение для различных форм и сфер предпринимательства. При проектировке бизнес-центра Boulevard компания руководствовалась желанием создать современное, презентабельное и эстетичное бизнес-пространство. Здесь каждый квадратный метр будет создавать комфорт и приносить его владельцу доход.





Проект выполнен в современном архитектурном стиле и представляет собой треугольную призму. Во внешней отделке превалируют геометрия, металлические конструкции и обилие стеклянных витражей. Они помогают наполнить помещения солнечным светом.

Панорамные окна бизнес-центра открывают потрясающие виды на объекты МДЦ Tashkent City — Tashkent City Park, ЖК Boulevard и одноименное шопинг-авеню.

Сам бизнес-центр Boulevard является логическим архитектурным продолжением и завершением проекта именитых торговых улиц. Они названы в честь крупнейших центров моды и шопинга в Европе — Милана, Парижа и Рима.





Приятный бонус ждет владельцев офисов и сотрудников компаний на втором этаже. Здесь располагается открытая терраса, где можно провести неформальную встречу или переговоры, полюбоваться захватывающими видами на окрестности или просто отдохнуть от ежедневной суеты и текущих задач.

Бизнес-центр Boulevard — отличный выбор для деловых людей, которые ценят функциональность, комфорт, удобство и престиж. Вне зависимости от того, является ли клиент собственником бизнеса или вкладывает деньги в коммерческую недвижимость с целью получения прибыли, в БЦ Boulevard можно гарантировать высокую рентабельность инвестиций.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

Facebook: fb.com/dreamcity.uz

Instagram: @dreamcity.uz

Telegram: t.me/dreamcityuz

На правах рекламы.