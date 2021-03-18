Мэрия Бишкека приняла решение отменить празднование Нооруза (Навруза) из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом.

«В целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссией при мэрии города Бишкека принято решение воздержаться от проведения массовых мероприятий, посвящённых празднику „Нооруз“ на территории города Бишкека», — говорится в заявлении мэрии.

По данным мэрии, на 18 марта в Бишкеке было зарегистрировано 2551 случай коронавируса и внебольничной пневмонии.

Ранее в двух городах Казахстана — Нур-Султане и Алматы — были ужесточены карантинные ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.