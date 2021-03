Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он президента России Владимира Путина «убийцей». Расшифровка интервью опубликована на сайте телеканала.

«Да», — сказал глава Белого дома в ответ на вопрос журналиста Джорджа Стефанополуса «Вы знаете Владимира Путина. Вы считаете, что он убийца?».

EXCLUSIVE: Pres. Biden told @GStephanopoulos that he agreed Russian President Vladimir Putin is a «killer» and will «pay a price» for interfering in U.S. elections. https://t.co/rIe2ms8sSv pic.twitter.com/VtAGCvF9hp