Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он президента России Владимира Путина «убийцей». Расшифровка интервью опубликована на сайте телеканала.

«Да», — сказал глава Белого дома в ответ на вопрос журналиста Джорджа Стефанополуса «Вы знаете Владимира Путина. Вы считаете, что он убийца?».

EXCLUSIVE: Pres. Biden told @GStephanopoulos that he agreed Russian President Vladimir Putin is a «killer» and will «pay a price» for interfering in U.S. elections. https://t.co/rIe2ms8sSv pic.twitter.com/VtAGCvF9hp — Good Morning America (@GMA) March 17, 2021

Он также заявил, что президент России «заплатит» за вмешательство в американские выборы, но не стал вдаваться в подробности. За день до интервью, 16 марта, Национальная разведка США опубликовала открытый отчёт об иностранном вмешательстве в президентские выборы в 2020 году. В докладе утверждается, что Владимир Путин лично курировал масштабные попытки «очернения» кандидатуры Джо Байдена во время предвыборной кампании.

При этом глава США выступил за сотрудничество с Россией в вопросах, которые представляют взаимный интерес, упомянув продление договора о ядерном вооружении в январе.

В этот же день Министерство торговли США объявило о введении новых торговых санкций против России из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Они предусматривают ограничение экспорта и реэкспорта в Россию технологий, связанных с национальной безопасностью.

МИД России на фоне этих событий сообщил, что посол России в США Анатолий Антонов вызван в Москву для консультаций. Они будут проводиться с целью понять, «что делать и куда двигаться в контексте отношений с США», отметили в министерстве.