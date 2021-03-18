BEFIT PRO совместно с приложением OU7 Training объявляет о масштабном спортивном 10-дневном челлендже, где у каждого есть шанс выиграть iPhone 12 Pro Max, AirPods, Apple Watch, абонемент от BEFIT PRO и другие призы.

OU7 Training — бесплатное приложение для отслеживания спортивных активностей, а также отличный инструмент, чтобы начать заниматься спортом. Приложение оптимально подходит как для новичков, так и для профессионалов.

Чтобы стать участником BEFIT PRO Challenge, нужно скачать приложение OU7 Training и пройти регистрацию. Также необходимо подписаться на инстаграм-аккаунты OU7 Training и BEFITPRO.UZ. Каждый день за выполненные задания участникам начисляются баллы, которые будут суммироваться. В конце челленджа они помогут определить победителей. Физическая подготовка не имеет значения для участия. Все подготовленные задания просты в исполнении, и справиться с ними сможет каждый.

BEFIT PRO CHALLENGE начнется 21 марта. Не стоит упускать возможность стать участником крупного события.

Подробнее ознакомиться с условиями можно на сайте.

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