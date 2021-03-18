38-летняя Гульмира Есенбаева, мать двоих детей, заболела четыре года назад. Все началось с того, что молодой и, казалось бы, абсолютно здоровой женщине, стало сложно подниматься по лестнице в квартиру на пятом этаже. Каждый раз дыхание перехватывало, а сердце буквально выпрыгивало из груди.

Однажды, неимоверными усилиями поднявшись домой, она упала в обморок прямо на пороге. Испуганные дети вызвали маме скорую помощь, после чего ее госпитализировали.

Гульмира вспоминает, что доктора, проведя обследование, нашли у нее целый «букет» заболеваний — от анемии до панкреатита. Они назначили лечение, однако ей все равно с каждым днем становилось хуже. Буквально за год женщина похудела на 10 кг. У нее начались сильные боли в животе и серьезные проблемы с пищеварением.

В один день боли стали настолько невыносимыми, что Гульмиру повторно госпитализировали. Во время обследования врачи обнаружили в ее брюшной полости злокачественную опухоль. Новообразование сопровождалось гнойным воспалением. Ей дважды неудачно провели операцию, после чего отправили домой.

«В больнице не было необходимого диагностического оборудования — ни МРТ, ни ПЭТ КТ. Поэтому врачи даже не могли сказать, что это за опухоль, насколько сильно она распространилась. Из-за этого нельзя было назначить адекватное лечение. Меня, можно сказать, отправили домой умирать.

После этого я буквально высохла за два месяца. Опухоль очень быстро увеличилась в размерах, в животе была большая открытая рана, из которой рекой лился гной, начался сепсис. Поэтому мои родные решили срочно отвезти меня на лечение за границу", — вспоминает Гульмира Есенбаева.

По совету знакомой семья обратилась в медицинский Центр Anadolu в Стамбуле. Сотрудники международного отдела клиники попросили прислать все имеющиеся медицинские заключения и результаты исследований, чтобы показать их врачам.

Ответ пришел буквально за сутки. Ознакомившись с историей болезни, турецкие специалисты согласились помочь и пригласили пациентку на лечение в Стамбул.

Гульмиру почти при смерти привезли в клинику. В тот момент она уже была в полусознании. Увидев пациентку, турецкие врачи были шокированы ее тяжелым состоянием, но все-таки взялись провести операцию по удалению опухоли.

Шансы были невысокими — ей дали всего 10%, что она сможет выжить после операции. Однако, благодаря профессионализму турецких врачей хирургическое вмешательство прошло успешно — опухоль была удалена.





После операции начался длительный период восстановления. Вместе с хирургами к лечению подключилась целая команда специалистов клиники Anadolu, которые сообща смогли выходить Гульмиру.

Благодаря их стараниям пациентка смогла встать на ноги и победить рак. В данный момент она находится в состоянии полной ремиссии. Чтобы заболевание не вернулось, Гульмира проходит дополнительное лечение — иммунотерапию. Это препараты новейшего поколения, которые воздействуют на организм таким образом, чтобы он самостоятельно мог распознавать и уничтожать раковые клетки.





Гульмира надеется, что после проведения иммунотерапии она сможет навсегда забыть про онкологию.

Для получения бесплатной консультации можно связаться со специалистами медицинского Центра Anadolu. Они проведут бесплатную консультацию относительно интересующего заболевания и лечения на русском и узбекском языках.

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