По данным Фонда гарантирования выплат в 2020 году страховая компания «Узбекинвест» увеличила рыночную долю с 11,1% до 18,3%. Это позволило организации занять первую строку по обязательному автострахованию.

Общий объем обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств вырос в 1,1 раза. При этом компанией обеспечен рост показателей по сбору страховых премий в 1,8 раза по отношению к 2019 году. Это говорит о значительном расширении клиентской базы компании. Объем поступивших страховых премий составил 31,9 млрд сумов.

Компания обеспечила страховой защитой 591,6 тысяч автовладельцев, что в 1,7 раза больше аналогичного показателя 2019 года. Вместе с этим, специалисты компании рассмотрели и урегулировали 1,4 тысячи случаев дорожно-транспортных происшествий. Также они возместили ущерб в размере 9,2 млрд сумов, что более чем в три раза превышает показатель 2019 года.

В целях создания дополнительных удобств при оформлении полисов страхования в августе 2020 года компания «Узбекинвест» запустила удобное

и простое в обращении мобильное приложение. С его помощью можно оформить полисы страхования по всем видам страховых услуг с бесплатной доставкой. В 2020 году более 12 тысяч клиентов оформили страховые полисы онлайн.

В компании функционирует круглосуточная горячая линия для оказания помощи клиентам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

В течении 2020 года служба «Узбекинвест Ассистанс» осуществила более 800 выездов на места ДТП для оказания технической, юридической и психологической помощи своим клиентам.

Круглосуточный call-центр: (+998) 71−207−60−00.

Мобильное приложение «Узбекинвест» можно скачать в AppStore и Play Market.

Страховые услуги «Узбекинвест»: insurance.uz

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