Первым заместителем хокима Ферганской области по вопросам финансов, экономики и сокращения бедности — начальником Главного управления экономического развития и сокращения бедности назначен Аваз Рустамович Уринбоев, сообщила пресс-служба областной администрации.

Аваз Уринбоев (1978 г. р.) является выпускником Ферганского политехнического института и Банковско-финансовой академии Узбекистана. В разные годы работал в Алтыарыкском филиале «Асакабанка», Ферганском областном управлении Центрального банка, Кокандском филиале Национального банка внешнеэкономической деятельности и его областном отделении.

В 2015—2020 годы был депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса — членом Комитета по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам.

Прежний первый замхокима Ферганской области Мирзохид Убайдуллаев в начале февраля был назначен хокимом Ферганы.