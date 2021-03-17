С 1 по 21 марта ТРЦ Riviera совместно с Selfie Travel Uzbekistan проводит акцию «Египетская Ривьера» с розыгрышем поездки на двоих в Шарм-эль-Шейх.





Принять участие в акции и выиграть поездку могут все посетители ТРЦ. Для этого необходимо:

Совершить покупку в любом магазине или торговой точке, включая заведения фудкорта ТРЦ Riviera, на сумму не менее 200 тысяч сумов единоразово. Зарегистрировать чек в офисе игры, расположенном в центральном атриуме на первом этаже ТРЦ до 17:00 21 марта. Сохранить вторую половину купона и чек до конца акции. Быть на связи по указанному в купоне номеру телефона во время проведения розыгрыша.





Чеки не суммируются. Каждый дополнительный чек на сумму 200 тысяч сумов и более дает возможность получить дополнительный купон. Чем больше чеков, тем больше шансов стать победителем.

21 марта победитель будет определен случайным образом путем вытягивания купона из лототрона.





Розыгрыш будет транслироваться в прямом эфире на страницах в социальных сетях ТРЦ Riviera.

Ознакомиться с офертой розыгрыша можно на сайте организатора, просканировав QR-код.

«Riviera — территория утонченного вкуса и хорошего настроения».

Адрес: ул. Нурафшон, 5.

Телефон: (+998) 71−205−02−01.

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