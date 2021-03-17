Считается, что традиция празднования Навруза зародилась более 3 тысяч лет назад на северо-востоке Ирана и с тех самых пор считается торжеством пробуждения природы, добра и изобилия.

Навруз в современном Узбекистане — праздник государственного масштаба. Как и тысячи лет назад, он все еще полон красивых ритуалов и добрых неписаных правил. В день весеннего равноденствия принято прощать все накопленные обиды, делиться с близкими угощениями и делать подарки.

В честь прекрасного праздника Навруз компания Golden House приготовила массу выгодных предложений и подарков для будущих владельцев недвижимости в ряде жилых комплексов.

Чтобы получить шикарные подарки, можно обратиться в офисы продажи и оформить документы. Это прекрасная перспектива начать новый этап жизни в роскошной квартире.





Golden House давно славится щедростью и энтузиазмом в маркетинговых кампаниях, всевозможных акциях и персонализированных знаках внимания. Застройщик старается подходить индивидуально к каждому потенциальному клиенту и делать все возможное, чтобы он остался доволен. Это включает и всестороннюю помощью с приобретением качественного жилья.

Сравнительный анализ показывает, что стоимость первичной недвижимости во многих случаях не сильно отличается от цен на вторичное жилье. И это без учета возраста построек, коммуникаций и оснащения. Также в этот расчет не входят выгодные предложения от девелопера по финансовым программам и бонусы в виде авторского дизайна или кухонного гарнитура.





Golden House расширяет линейку подарков к празднику Навруз и предлагает покупателям возможность сэкономить, воспользовавшись скидками, подарками и акционными предложениями.

Каждый новый владелец недвижимости в ЖК Sag’bon и Assalom Sohil получит в подарок шикарную современную кухню. Гарнитур укомплектован стационарными и навесными шкафами, электрической плитой и кухонной раковиной. То есть, переживания об обустройстве кухни практически отпадают — можно заходить и готовить. Ряд проектов Assalom отличается демократичностью расценок и перечнем вариантов покупки в рассрочку.





Помимо этого, в Golden House подготовили подарки к весеннему празднику и в жилых комплексах Greenwich, Parisien и Infinity. Застройщик отличается своим неординарным подходом к смелым и решительным людям. В этот раз Golden House предлагает приличную индивидуальную скидку за быстрое принятие решения в зависимости от выбранного ЖК и квартиры.





А в скором времени в резиденции Infinity будет повышение цен. Но у покупателей все еще есть шанс приобрести апартаменты по старой цене в течение марта.

Также не стоит забывать, что еще есть время принять участие в розыгрыше квартиры от Golden House. Покупая жилье в строящемся инновационном Infinity новый владелец получает шанс выиграть квартиру в одном из ЖК девелопера.

Помимо специальных условий и акций девелопер дарит каждому покупателю приятный подарок в виде программы лояльности. В нее входят: руководство по созданию уюта в новом доме, выгодные скидочные карты ведущих ресторанов и магазинов столицы, а также статус постоянного клиента Golden House. Последний гарантирует новые приятные бонусы в будущем. Всю подробную информацию по акции «Навруз», программам рассрочки и скидкам можно узнать в офисах продаж.

Golden House поздравляет всех с наступающим праздником Навруз.

Центральный офис продаж: Осиё, дом-3.

Французский квартал Parisien: улица Мукими.

Британский квартал Greenwich: пересечение улиц Янгизамон и Сайхун.

ЖК Assalom Maxtumquli: улица Махтумкули.

ЖК Assalom Sohil: улица Фергана йули.

ЖК Assalom Do‘rmon yo‘li: пересечение улиц Темур Малик и Дурмон йули.

ЖК Sag‘bon: улица Сагбан, 10-й проезд.

Call-центр: (+998) 78−150−11−11.

Cайт: gh.uz

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