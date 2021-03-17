Проектирование и установка электротехнических систем на предприятии, в торговой точке или жилом секторе — важный этап, который стоит доверять только признанным профессионалам. Например, Aysel Energy — на сегодняшний день это одно из ведущих предприятий по производству электротехнической продукции на напряжение 0,4−500 кВ в Турции и в Узбекистане. Компания предлагает свои услуги для объектов различной направленности — от телекоммуникационного сектора до производства и торговли.





Отечественная компания Aysel Energy поставила своей целью создать достойную замену дорогим импортным электротехническим решениям, производя конкурентоспособную продукцию для эффективной и стабильной работы энергосистемы Узбекистана. Сейчас, спустя годы, предприятие уверенно вышло в топ по производству электротехнического оборудования и расширило свой список работ до полного цикла — от проектирования до проведения пуско-наладочных работ оборудования.





Местное производство — мировое качество

Aysel Energy производит высоковольтные и низковольтные комплектные устройства, а также электромонтажные изделия: трансформаторные подстанции, закрытые распределительные устройства, системы диспетчеризации и мониторинга инженерных систем, шкафы, щитки и ячейки различного назначения. Опытная конструкторская служба накапливает и обновляет технологический потенциал предприятия, а испытательный центр в составе компании гарантирует надежную многолетнюю работу оборудования.





Продукция Aysel Energy закрывает все потребности предприятия в электроэнергии, принимая и распределяя ее и обеспечивая бесперебойную и безопасную работу электротехнических систем клиента. На предприятии внедрена и успешно функционирует система менеджмента качества на основе MC ISO 9001:2015.

Опытная конструкторская служба постоянно накапливает и обновляет технологический потенциал. На предприятии функционирует аттестованная испытательная лаборатория, оснащенная современными приборами и испытательным оборудованием. Вся выпускаемая продукция изготавливается в соответствии с стандартами организаций (Ts) и ГОСТами.





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Сфера применения продукции компании охватывает несколько отраслей экономики и промышленности — от энергетики, металлургии, машиностроения, транспорта до нефтегазового комплекса, жилищно-коммунальной сферы, телекоммуникационного сектора. Также продукция Aysel используется и на предприятиях малого и среднего бизнеса: торговых точках, гостиницах, в административных зданиях — везде, где должны быть спроектированы и установлены надежные и долговечные электротехнические системы.

Партнеры: более 20 стратегически важных предприятий Узбекистана

Электротехнические решения Aysel Energy применяются на таких крупных предприятиях, как ООО «МетпромПроект», ООО Discover Invest, ГП «Навоийский ГМК», АО «Алмалыкский ГМК», СП ООО Uztex Group АО «Узметкомбинат», АО O’zbektelekom, СП ООО «Ташкентский металлургический завод», АО UzAuto Motors, АО O’zbekneftgaz, Legrand, Siemens, Alageum Electric, EKF и многие другие.

Компания тесно сотрудничает с мировыми производителями комплектующих, выбирая зарекомендовавших себя партнеров. Благодаря отлаженной логистике она выполняет любые, даже самые крупные заказы, в назначенный срок. И проектирование электросетей на объекте с нуля, и их модернизация, и обслуживание их во время всего срока службы — все это входит в перечень работа отечественной компании.

Более подробную информацию можно узнать на сайте и по телефону: (+998) 78−120−65−10.

Адрес: Сергелийский район, ул. Обихаёт, 3.

Сайт: ayselenergy.com

Instagram: @ayselenergy

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