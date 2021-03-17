Alfraganus — один из крупных в Узбекистане и Средней Азии торгово-развлекательных комплексов под открытым небом. Проект занимает площадь свыше 110 тысяч кв.м. Здесь предпринимателей ждут варианты из 507 коммерческих помещений с индивидуальным набором характеристик для максимальной реализации различных видов бизнеса.

Благодаря формату торгового квартала под открытым небом проект призван стать новым местом на карте столичного досуга и шопинга.

Одним из важнейших преимуществ торговых точек в Alfraganus является внушительная высота потолков. Шестиметровая высота создает визуальный эффект, который зрительно увеличивает пространство выбранного объекта. На практике такой параметр позволяет реализовать двухуровневое помещение, тем самым вдвое увеличивая полезную площадь.

Приобретая коммерческую недвижимость по цене фактической квадратуры, будущему владельцу будет доступно помещение, вдвое превосходящее ценник исходной площади. Увеличение коммерческого пространства неизменно влечет за собой рост дохода и повышение рентабельности инвестиционных вложений.

Старт продаж является точкой отсчета для выгодного капиталовложения в будущий бизнес. На данном этапе коммерческие помещения реализуются по весьма привлекательной цене. Покупателей ждут многочисленные перспективные предложения не просто коммерческой недвижимости, а готового арендного бизнеса. Он способен с первых дней стать источником стабильного дохода.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Сайт: alfraganus.com

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