Теперь оплачивать товары и услуги намного проще. Это стало возможным благодаря краткосрочной кредитной карте от Народного банка с выгодной процентной ставкой и удобными условиями получения.

Кредит выдается сроком на один год со ставкой 23% годовых. Преимущество данного кредита в том, что если клиент полностью погашает потраченную сумму с момента использования в течение 30 дней, то начисленные проценты за этот период не выплачиваются. Также имеются девять месяцев льготного периода, при котором оплачиваются только проценты долга. Максимальная сумма кредита составляет 12,25 млн сумов.

Кредитная карта открывается сроком на один год. То есть в течение срока действия карты можно воспользоваться услугой множество раз. Соответственно, в течение всего периода денежные средства на карте будут доступны. Их можно тратить по необходимости и возвращать, когда удобно.

Карта открывается в системе UzCard и действует по всему Узбекистану. С ее помощью можно делать покупки, оплачивать коммунальные услуги, мобильную связь и многое другое.

Для того, чтобы взять кредит, необходимо прийти в любой филиал Народного банка с паспортом. Поручители и справки больше не нужны, все оформляется довольно легко и быстро.

Данная услуга предоставляется гражданам Республики Узбекистан, которые имеют постоянное место работы и источник дохода.

Подробную информацию можно узнать по телефону: (+998) 71−210−20−02.

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