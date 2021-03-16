Предприятие «Тошкент шахар сув таъминоти» сообщило о планируемых с 29 марта отключениях холодной воды и понижении давления в водопроводных сетях Ташкента в связи с ремонтно-профилактическими работами и подготовкой к осенне-зимнему периоду.

График работ:

29 марта с 9:00 до 9:00 30 марта

Воды не будет:

Учтепинский район: махалля «Куксарой» — улицы Боситхон с проездами, Тош с проездами, Фарнух с проездами, Наво с проездами, Баёт с проездами, улицы Нур, Навруз, а также махалля «Урикзор» — улицы Самарбону, Газалхон, Мархабо, Зарафшон, Гульсанам, Дилафкор, Бурхан Маргилоний, Дилнаво, Ифтихор, улицы Шамсуддин Сомий, Саховат с проездами, Семейная поликлиника №30.

Яшнабадский район: махалли «Мохинур», «Ватандош», «Тонг», «Аль-Бухорий», «Амир Темур», Массив Тузель 1-й, 2-й, 3-й, 4-й квартала, «Дока хлеб».

30 марта с 9:00 до 9:00 31 марта

Воды не будет:

Мирзо Улугбекский район: общество «Нуроний», гостиницы «Узбекистан», «Le Grand Plaza».

31 марта с 9:00 до 9:00 1 апреля

Воды не будет:

Алмазарский район: махалли «Уста Олим», «Чилтугон», «Очил Бобожанов», «Хончарбог», «Тешик копкок», «Калинин Мавзук», улица Тараккиёт, улица Очила Бобожанова — жилые дома №13, 14, 17, 26, 28, 30, 32, 34.

Мирзо-Улугбекский район: махалли «Мустакиллик», «Лашкарбоши», «Нур», «Окибат», «Шахрисабз».

Юнусабадский район: 6-й проезд Ниёзбек йули — жилой дом №39.

1 апреля с 9:00 до 9:00 2 апреля

Воды не будет:

Шайхантахурский район: улица Бахор с проездами, районная прокуратура.

1 апреля с 9:00 до 12.00 2 апреля

Воды не будет:

Сергелийский район: махалли «Жунарык», «Чаштепа», «Узар».

5 апреля с 9:00 до 9:00 7 апреля

Воды не будет:

Яшнабадский район: махалли «Икбол», «Катта Олмос», «Уртамасжид», «Мумтоз», «Катта Куйлюк», «Куйлюк обод», «Уйсозлар», «Тарновбоши», «Янгикурган», «Бехизор», улицы Уйсозлар с проездами, Таларык с проездами, Мумтоз с проездами, Аханграбо с проездами, Табибий с проездами, Табассум с проездами, Латофат с проездами, Бунёдкор с проездами, Нигора с проездами, Шохсанам с проездами, улицы Чарос, Саодат, Мулойим, Табаррук, Массив Туёна 2-й, 3-й, 4-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й кварталы, массив Центральный Куйлюк — жилые дома №1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10а, 10б; массив Уйсозлар, поликлиники №28 и №29.

Бектемирский район: махалли «Абай», «Бектемир», «Олтинтопган», «Хусайин Байкаро», «Мажнунтол», «Миришкор», «Рохат», «Зилола», «Икбол», «Чашма», «Нурафшон», улица Порлок, массив Сувсоз -1, 2 кварталы.

Мирабадский район: махалли «Куйлюк ота», «Баратхужа», «Парвона», «Баёт», «Чинор», «Янги Куйлюк», «Юксалиш», «Файзиобад», «Ок уй», «Зиёнур», «Таларык», Массивы Куйлюк-1, 2, 3, 4, улицы Файзиобад, Билимдон, гостиницы Хаёт и Даниел Хил.

Сергелийский район: махалли «Кушкурган», «Ханобад», «Курувчилар», «Зиёкор», «Маданият», «Ш.Бурханов».

Понижение давления воды:

Сергелийский район: махалли «Кумарык» «Кипчак», «Нурхаёт», «Сугдиёна», «Дарьё буйи», «Ногой Кургон», «Викор», «Бунёдобад», «Зийнат», «Спутник», «Навкирон», «Иттифок», «Эзгулик», «Мадаткор», «Хабибий», «Ташаббус», «Янги Умид», «Орият», «Мархамат».

Янгихаётский район: махалли «Олчазор», «Чарагон», «Дустлик», «Ёркин», районная Прокуратура.

8 апреля с 9:00 до 12.00 9 апреля

Воды не будет:

Яккасарайский район: массивы Кушбеги, Башлык, улица МКАД жилые дома с №1 до дома №9, улица Абдуллы Каххара жилые дома №2а, 2б, 2 В, 2 г, улица Бобур жилые дома №46/1, 46/2, 46/3, 59, 61, 63, 65, 67/1−12, 69/1−9, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, Детская Инфекционная больница №3.

Чиланзарский район: махалли «Чарх Камолон-2», «Чарх Камолон-3», «Бешчинор», «Катта Чилонзор-3», «Новза», «Наккошлык», «Яккабог», «Эски Чиланзор», улица Бунёдкор, массив Чиланзар кварталы-3, 5, 6, Е.

9 апреля с 21.00 до 9:00 10 апреля

Воды не будет:

Алмазарский район: Махалля «Карасарай», улицыЧувалачи, Карасарайская, Очил Бобожанова, Файзибаланд, Янги Олмазор, Заркайнар, Тараккиёт, Исмаил Шоший, улица Сариксув с проездами.

16 мая с 9:00 до 9:00 18 мая

Воды не будет:

Мирзо-Улугбекский район: махалли «Олтинтепа», «Катта Олтинтепа», «Алпомыш», «Подшобог», «Олмачи», «Шуртан», «Турон», «Навои», «Шукур Бурхонов», «Катта Корасув», «Гульсанам», «Султония», «Чимён», «Янги Авайхон», «Авайхон», «Минглола», «Мирзакалон Исмоилий», массив Паркент жилой дом №3−½, гостиница Службы государственной безопасности, Институт Эндокринологии, Институт ботаники.

Яшнабадский район: массив Мавлона Риёзий, махалли «Истиклол», «Семург», «Дустиобод», улица Олтинтепа дома №2, 7, 38.

17 мая с 9:00 до 9:00 19 мая

Воды не будет:

Сергелийский район: махалли «Чартак», «Новатор», улица Дарьё буйи 2-й, 3-й, 7-й проезды, 1-й проезд Райхон.

18 мая с 9:00 до 14.00 20 мая

Воды не будет:

Яшнабадский район: махалли «Уртамасжид», «Мумтоз», «Катта Куйлюк», «Куйлюк обод».

Мирабадский район: улица Куйлюк

Чиланзарский район: махалли «Тирсакобад», «Гавхар», «Катта Домбрабод», «Бурджар», «Мевазор», «Яккатут», «Хирмонтепа», «Шухрат», улицы Аль-Хорезми, Машраб, массив Чиланзар квартала 19, 20, 20А, Военный городок №6а.

20 мая с 9:00 до 12.00 21 мая

Воды не будет:

Юнусабадский район: махалли «Кулол», «Хайриобад», «Хонтут», Массив Юнусабад 11-й, 12-й кварталы, улицы Мехриддина Умарова, Болтабоя Эргашева.

Понижение давления воды:

Юнусабадский район: массив Юнусабад 4-й квартал жилые дома № 18, 24, 25, 26, 28, 29, 43, 54, 55, 56, 69.

21 мая с 21.00 до 9:00 22 мая

Воды не будет:

Чиланзарский район: массив Алгоритм, улицы Кизил Шарк, Гулистан.

24 мая с 9:00 до 14.00 25 мая

Воды не будет:

Мирзо-Улугбекский район: махалли «Шахриобод», «Боги Майдон», «Навнихол», «Олий Химмат», «Сайрам», «Олимлар», 5-я Детская инфекционная больница.

Юнусабадский район: массив ТашГРЭСС.

Яккасарайский район: улица Абдуллы Каххара — жилые дома №2а, 2б, 2 В, 2 г, улица Бобура — жилые дома №46/1, 46/2, 46/3, 59, 61, 63, 65, 67/1−12, 69/1−9, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4.

26 мая с 9:00 до 9:00 27 мая

Воды не будет:

Яккасарайский район: улицы Тафаккур, Богидил, Шамс Кулол с проездами.

Понижение давления воды:

Яккасарайский район: улицы Бобура, Шота Руставели, Юсуфа Хос Хожиба, Мирабадская.

27 мая с 9:00 до 9:00 28 мая

Воды не будет:

Юнусабадский район: массив Ц-4

31 мая с 9:00 до 12.00 1 июня

Воды не будет:

Учтепинский район: махалли «Киргузар», «Назарбек», «Ахилобад», «Харакат», «Навбахор», «Зарафшан», 5-й проезд Самарбону.

Зангиатинский район: махалли «Навруз», «М.Мусаева», «Навбахор», «Харакат».

1 июня с 9:00 до 9:00 2 июня

Воды не будет:

Алмазарский район: махалли «Ибрагим ота», «Чукурсай», «Гульзор».

2 июня с 9:00 до 21.00 3 июня

Воды не будет:

Алмазарский район: махалли «Чустий», «Навои», массивы Б-1, Б-3, улицы Охакчи, Куёш, Лангар, Нурафшон, Пахта, Озод, Фароби, Чимбай-2, Эски Карасарай,Чакичмон, Жанон, Лангар, Абдулла Кадыри, улицы Сагбан, Заркайнар с проездами, пожарная часть №13, РЭС, санаторий СГБ.

Шайхантахурский район: махалли «Илгор», «Тинчлик», «Бог куча», «Сархумдон», «Обиназир», «Гульбозор», «Зафаробод», «Бустон», «Хувайдо», «Чакар», «Оклон», «Катта Ховуз», Массивы Ц-26, Ц-27, 1-я Городская больница , 1-й Роддом, Дока хлеб по улице Обиназир.

7 июня с 9:00 до 9:00 8 июня

Воды не будет:

Учтепинский район: махалля «Ватан», Массив Чиланзар -23 квартал жилые дома №14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 57; квартал-12 жилой дом №7а; квартал-26 жилые дома №1, 2, 3, 11, 12, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 35; квартал-24 жилые дома с №1 до №24 и с дома №42 до №53.

В места отсутствия воды будут направляться автоводовозы.

Номера телефонов для справок: