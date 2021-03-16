Главный тренер футбольной команды «Турона» Ислом Исмоилов и президент клуба Абдувахоб Ахмадалиев привлечены к дисциплинарной ответственности за грубые высказывания об итогах матча с «Согдианой». Такое решение принял Дисциплинарный комитет Ассоциации футбола Узбекистана, сообщила пресс-служба АФУ.

Напомним, что после поражения от «Согдианы» (1:0) Ислом Исмоилов раскритиковал работу судей и заявил о коррупции в футболе. Жёстко высказался и президент «Турона» Абдувахоб Ахмадалиев.

Позже АФУ подтвердила, что арбитр встречи Виктор Серазитдинов в двух случаях принял неверные решения, за что был отстранён от игр Суперлиги на неопределённый срок.

Реклама на Газета.uz

Дисциплинарный комитет решил, что Ислом Исмоилов нарушил правила этики, использовав нецензурные слова во время флеш-интервью после матча. За это главный тренер «Турона» отстранён на две игры.

Президент клуба Абдувахоб Ахмадалиев оштрафован за грубые высказывания во время интервью, говорится в сообщении АФУ.

Кроме того, по итогам заседания комитета на две игры дисквалифицирован игрок «Машъала» Мухаммад Юлдашев за удар ногой в грудь футболиста «Бунёдкора» в первом туре Суперлиги.