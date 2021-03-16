Главный тренер футбольной команды «Турона» Ислом Исмоилов и президент клуба Абдувахоб Ахмадалиев привлечены к дисциплинарной ответственности за грубые высказывания об итогах матча с «Согдианой». Такое решение принял Дисциплинарный комитет Ассоциации футбола Узбекистана, сообщила пресс-служба АФУ.

Напомним, что после поражения от «Согдианы» (1:0) Ислом Исмоилов раскритиковал работу судей и заявил о коррупции в футболе. Жёстко высказался и президент «Турона» Абдувахоб Ахмадалиев.

Позже АФУ подтвердила, что арбитр встречи Виктор Серазитдинов в двух случаях принял неверные решения, за что был отстранён от игр Суперлиги на неопределённый срок.

Дисциплинарный комитет решил, что Ислом Исмоилов нарушил правила этики, использовав нецензурные слова во время флеш-интервью после матча. За это главный тренер «Турона» отстранён на две игры.

Президент клуба Абдувахоб Ахмадалиев оштрафован за грубые высказывания во время интервью, говорится в сообщении АФУ.

Кроме того, по итогам заседания комитета на две игры дисквалифицирован игрок «Машъала» Мухаммад Юлдашев за удар ногой в грудь футболиста «Бунёдкора» в первом туре Суперлиги.