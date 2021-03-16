Во вторник состоялось очередное заседание Ташкентского городского штаба по борьбе с коронавирусом, на котором обсуждались меры по сдерживанию распространения новых штаммов коронавируса.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана, принято решение усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в местах временного проживания и работы строителей и рабочих на всех строительных объектах в столице.

Кроме того, для нелинейных такси, соответствующих установленным требованиям, будет внедрена система бесплатного обозначения машин знаками «Безопасное такси» на узбекском, русском и английском языках.

Требования к работе такси таковы: водитель должен иметь лицевую маску, в автомобиле должны быть антисептические средства, салон должен быть чистым и продезинфицированным.

Ранее сообщалось, что за последние пять дней в столице выросло число ежедневно регистрируемых случаев COVID-19. Хокимият заявил об усилении контроля над «соблюдением карантина» и обязательном ношении масок в общественном транспорте.

С 16 марта школы в трёх районах города переведены на дистанционное обучение.