Узбекистан предоставил канадской компании SkyPower Global гарантию о покупке поставленной электроэнергии, об этом «Газете.uz» 15 марта сообщил заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев.

В марте 2020 года основатель и главный исполнительный директор канадской SkyPower Global Керри Адлер рассказывал о сложностях при реализации проекта по солнечной энергетике в Узбекистане на 1,3 млрд долларов.

Предприниматель, в частности, говорил, что спустя два года после заключения контракта власти страны все еще не предоставили гарантий о покупке энергии. Постановлением президента от апреля 2018 года было определено, что в случае неплатежеспособности «Узбекэнерго» по поставленной энергии оплата за нее будет осуществляться из госбюджета под гарантии Министерства финансов.

Керри Адлер в интервью сообщил, что реализация проектов не началась, так как Минфин Узбекистана, несмотря на поручение президента в 2018 году, не предоставил гарантию по выполнению обязательств в части оплаты за поставленную электроэнергию, которая должна была составить 6 центов за 1 кВт⋅ч. Для сравнения: в октябре 2019 года эмиратская компания Masdar выиграла тендер на строительство фотоэлектрической станции в Навои, стоимость солнечной энергии оценена в 2,679 цента за 1 кВт (самое дорогое тендерное предложение было у Total Eren — 4,273 цента). Компания просила Узбекистан выполнить обязательства, даже если появились более привлекательные предложения.

Замглавы Минэнерго Шерзод Ходжаев опроверг слухи о судебных разбирательствах между правительством Узбекистана и SkyPower Global.

«Мы пока не дошли до суда с компанией SkyPower. Исходя из условий договора со SkyPower, некоторые требования с их стороны не были выполнены, при этом они выступают с претензией к нам: Выполните договор на 100%, а потом требуйте». Мы согласились и на сегодняшний выполнили свои обязательства по соглашению на 100%. Мы сказали им: «Мы выполнили, теперь ваша очередь». Если они не выполнят, то это приведет к правовому конфликту, невыполнению условий договора", — рассказал замминистра.

При этом он отметил, что правовой конфликт не означает, «что завтра обязательно будет суд». «Мы ещё раз можем сесть за стол и договориться», — сказал Шерзод Ходжаев.

Керри Адлер отмечал, что компания потратила 10 млн долларов, нашла землю под проект, открыла офис, наняла людей, расширила офис в Дубае, провела глобальный тендер, приняла меры для начала строительства — есть готовые проекты и партнеры.

Замминистра указал, что, согласно условиям договора, компания не вправе требовать возмещения своих расходов.

«Они просили дать гарантию правительства о том, что государство будет покупать производимую ими энергию. Официально мы им дали гарантийное письмо. Добро пожаловать, приходите и производите электроэнергию, мы купим её», — сказал он.

Шерзод Ходжаев заявил, что правительство Узбекистана было согласно покупать электроэнергию по цене 6 центов за 1 кВт⋅ч, когда подписывало договор.

«Есть понятие репутации страны. Не всегда вы работаете с прибылью, иногда приходится работать в ущерб, но есть репутация. Мы дали свою гарантию. Теперь посмотрим, смогут ли они произвести эту электроэнергию», — указал замминистра.

Замглавы Минэнерго отметил, что SkyPower Global до сих пор «не завезла ни одну часть оборудования», тогда как, например, эмиратская компания Masdar для строительства солнечной фотоэлектрической станции в Карманинском районе Навоийской области уже размещает на площадке 300 га 292 тысячи солнечных панелей.