Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 марта принял президента российской компании «Лукойл» Вагита Алекперова, сообщила пресс-служба главы государства.

На встрече Вагит Алекперов подробно доложил президенту о ходе реализации приоритетных инвестиционных и социально значимых проектов в стране с участием нефтегазовой компании.

В ходе беседы особое внимание было уделено вопросам преодоления последствий пандемии и реализации совместных проектов, отметила пресс-служба.

Стороны достигли договоренности о создании межведомственной рабочей группы и принятии «дорожной карты» по повышению эффективности проектов и расширению стратегического сотрудничества с компанией «Лукойл».

«Компания готовится ко второму инвестиционному циклу, который будет составлять около 2 млрд долларов инвестиций в наши проекты. Президент детально осмотрел эту программу, и, конечно, мы с партнерами — „Узбекнефтезагом“ и Министерством энергетики — готовим сейчас предложения», — заявил Вагит Алекперов в эфире телеканала «Узбекистан 24» по итогам встречи.

Сегодня «Лукойл» является одним из крупнейших инвесторов в экономику Узбекистана — объемы инвестиций достигают 10 млрд долларов, говорится в сообщении. Мощность Кандымского газоперерабатывающего завода — свыше 8 миллиардов кубометров природного газа. Ведется освоение месторождений Хаузак и Шады, а также Юго-Западного Гиссара.

Ранее Вагит Алекперов уже говорил о намерении компании вложить в действующие в Узбекистане проекты еще 2 млрд долларов. Эти средства будут направлены на снижение падения добычи газа на месторождениях в Южном Гиссаре и Кандымской группы.