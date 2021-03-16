Рано или поздно многие задумываются, как и где хранить деньги, чтобы было надежно и выгодно. Привычнее держать их под матрасом, но так деньги лежат без дела. К тому же всегда есть соблазн их потратить. Один из лучших вариантов — вклад, проценты от которого могут стать дополнительным ежемесячным доходом.

«Капиталбанк» пересмотрел процентные ставки на депозиты и представил два новых вклада в национальной и иностранной валюте — «Капитал 25» и «Капитал 24».

Для вкладчиков, которые хранят свои сбережения в сумах, доступен срочный вклад «Капитал 25» с процентной ставкой до 20% годовых и минимальной суммой первоначального взноса всего 500 тысяч сумов.

Для тех, кто предпочитает откладывать в иностранной валюте, «Капиталбанк» разработал депозит «Капитал 24» с процентной ставкой 5% годовых. Минимальная сумма первоначального взноса — 500 долларов США.

У новых депозитов масса удобств и преимуществ:

вклады можно открыть как в банке, так и онлайн посредством мобильного приложения за пару минут;

проценты выплачиваются ежемесячно или авансом в валюте вклада в удобной для клиента форме либо зачисляются на счет кошелька в мобильном приложении;

депозиты можно закрывать досрочно, а также в сумовом вкладе есть возможность пополнения.

Хранить деньги надежно и эффективно — очень просто. Это может сделать даже подросток. Открыть вклад в «Капиталбанке» можно с 16 лет при наличии паспорта.

Узнать подробнее об условиях открытия депозита можно на официальном сайте «Капиталбанка» или по телефону: (+998) 71−200−15−15.

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