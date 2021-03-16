Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в своём интервью для радио «Азаттык» сообщил, что развитые страны сто лет назад прошли путь, который сейчас проходит Кыргызстан.

По его словам, развитые страны «далеко впереди в сфере образования, культуры и уровню жизни». Говоря о том, почему Кыргызстан оказался в такой ситуации, Садыр Жапаров привёл в пример Узбекистан.

«Я многое заметил, когда на днях был в Узбекистане. С одной стороны, мне было стыдно. 30 лет мы с друг другом [не могли договориться] в политике, проводили митинги, в итоге оказалось, что мы можем производить только обувные щётки. Не смогли построить фабрики, заводы. Не ошибусь, сказав, что Узбекистан ушёл вперёд от нас на 40−50 лет. Они достигли того, что сейчас производят товары от шурупа до самолёта», — заявил он.





Садыр Жапаров также рассказал об итогах государственного визита в Узбекистан и переговорах с президентом Шавкатом Мирзиёевым. По его словам, главы двух стран договорились в течение ближайших трёх месяцев решить все вопросы по границам. Он отметил, что серьёзных разногласий у сторон нет, и 24−25 марта глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев отправится в соседнюю страну, чтобы подписать необходимые документы.

Президент также прокомментировал ситуацию вокруг расположенного на территории Кыргызстана узбекского анклава Сох, которая в последние дни активно обсуждалась общественностью.

«Мы сказали, что откроем авиасообщение в Сох, а также планируем возобновить работу КПП. Но в интернете оппозиционеры и люди с дурными мыслями начали распространять мнения о том, что „будет предоставлен коридор в Сох, откроют дорогу, дадут воду“. Это неверная информация. А что касается Ункур-Тоо (Унгар-Тоо), то Шавкат Мирзиёев открыто сказал: мы не будем претендовать, пусть принадлежит вам», — заявил Садыр Жапаров.

Садыр Жапаров также сообщил, что стороны подписали соглашение о совместной подготовке инвестиционного проекта по Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане, строительство которой планируется завершить в течение трёх лет.