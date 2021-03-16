Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 марта подписал постановление «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию коневодства и конного спорта, а также популяризации современного пятиборья и поло». Документ опубликован «Народным словом».

Основными направлениями развития коневодства и конного спорта, а также современного пятиборья и поло в Узбекистане определены:

превращение конного спорта, а также современного пятиборья и поло в наиболее популярные виды спорта среди населения, налаживание системы выбора, отбора (селекции) и подготовки талантливой молодёжи в качестве профессиональных спортсменов в стране;

подготовку профессиональных тренеров и судей по конному спорту, а также по современному пятиборью и поло;

формирование необходимой материально-технической базы и инфраструктуры для занятия конным спортом, а также современным пяти­борьем и поло, в том числе развитие конноспортивных клубов;

поэтапное введение конного спорта, а также современного пятиборья и поло в занятия по физической подготовке Вооружённых Сил и правоохранительных органов;

и другие.

Документом предусмотрено строительство многопрофильных спортивных комплексов в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Ташкентской и Ферганской областях и Ташкенте на основе государственно-частного партнёрства. Они будут состоять из ипподромов, стадионов, плавательных бассейнов, гостиниц, лечебно-оздоровительных комплексов, кафе, ветеринарных аптек, учебных центров, ветеринарных клиник для спортивных и породистых лошадей.

В качестве ведущего региона по развитию конного спорта в стране определена Кашкадарьинская область.

Постановление также предусматривает выделение земельных площадей, достаточных для скрещивания и разведения чистых породистых лошадей, развития и роста молодых лошадей, укрепления их пастбищ и кормовой базы, организации производства кумыса и интенсивного откорма лошадей на коневодческих фермах, расширения видов конской продукции.

Согласно документу, в каждом колледже олимпийского резерва в 2021—2025 годах будут созданы конноспортивные отделения. Также создаётся Инновационный селекционно-генетический центр по разведению и выращиванию породистых, спортивных и чистокровных лошадей при Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана.

В 2021—2022 годах Universal Jumping Agro построит на территории махалли «Мевазор» Кибрайского района Ташкентской области многофункциональный спортивный комплекс. Кроме того, коневодческие и конноспортивные комплексы Universal Jumping Agro, O‘zbegim otlari и Oltin Taqa Qo‘shuv в течение последующих трёх лет будут выполнять функцию учебно-тренировочной базы по разведению породистых лошадей и развитию конного спорта.