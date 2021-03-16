Руководитель Ташкентского городского управления Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Малика Кудратходжаева 16 марта выступила с отчётом об эпидемиологической ситуации в столице на сессии кенгаша народных депутатов, сообщила пресс-служба городской администрации.

По её словам, «безответственное отношение к соблюдению правил карантина в трёх районах привело к широкому распространению коронавируса». С 16 марта обучение во всех школах Мирзо-Улугбекского, Чиланзарского и Юнусабадского районов Ташкента организовано в режиме онлайн из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом.

В частности, 10 марта у воспитательницы детского образовательного учреждения Юнусабадского района Р. М. обнаружили COVID-19. Согласно эпидемиологическому расследованию, у неё дома был пациент с коронавирусом, но она продолжала выходить на работу, нарушая карантинные требования. 11 марта воспитатели и воспитанники ДОО сдали тест на коронавирус. 13 марта у двух воспитателей, у одного врача и одного воспитанника выявили COVID-19. В настоящее время дело взято под контроль прокуратуры Ташкента.

Кроме того, по информации Малики Кудратходжаевой, 5 марта свёкор воспитательницы образовательного учреждения в Мирзо-Улугбекском районе был госпитализирован в Зангиотинскую инфекционную больницу с диагнозом COVID-19 и скончался 7 марта. 9 марта во время похоронных мероприятий дом М. М. посетили несколько сотрудников образовательного учреждения, тем самым поставив под риск здоровье воспитанников учреждения.

При этом Министерство здравоохранения в последний раз сообщало о случае смерти от COVID-19 10 февраля. «Газете.uz» не удалось получить оперативный комментарий в пресс-службе Минздрава.

В общежитии одного из вузов в Алмазарском районе у 3 студентов несколько дней наблюдались повышение температуры тела, боль в горле и слабость, поэтому 11 марта у студентов взяли образцы для проверки на коронавирус. 13 марта COVID-19 диагностировали у 4 студентов соответствующего факультета. При этом у них не наблюдались симптомы заболевания.

Штаб города Ташкента по предотвращению ввоза и распространения коронавирусной инфекции принял ряд решений:

в отношении граждан, в семье которых обнаружен коронавирус и которые не соблюдали требования карантина, будут приняты законные меры;

для предотвращения распространения COVID-19 среди населения, для дальнейшего усиления защиты здоровья населения, в Ташкенте будет контролироваться строгое соблюдение карантинных требований во время общественных и культурных мероприятий;

будут приняты меры по проведению спортивных соревнований без зрителей;

в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Республиканскую специальную комиссию будет внесено предложение о приостановке массовых мероприятий с 1 апреля.

Хокимият Ташкента также временно ограничил проведение собраний внутри своей системы. При необходимости они будут проходить в режиме онлайн.

Кроме того, даны указания по соблюдению карантинных требований в вузах и общежитиях.

Ранее также утвердили меры по усилению контроля за соблюдением карантинных ограничений на стройках и в такси.

За последние пять дней в столице выросло число ежедневно регистрируемых случаев COVID-19. Хокимият заявил об усилении контроля над «соблюдением карантина» и обязательном ношении масок в общественном транспорте.