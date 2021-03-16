Предприятие по производству аппаратов искусственной вентиляции легких запустили 16 марта в Ташкенте российская компания Shimco Group и словацкая Chirana, передает корреспондент «Газета.uz».

Российско-словацко-узбекское совместное предприятие Chirana Asia может выпускать до 500 ИВЛ в год. Общая стоимость производства — 6 млн долларов.

Как отметил президент Shimco Group Василий Шимко, в аппаратах, выпускаемых в Ташкенте, будет использован мембранный компрессор вместо турбинного, что значительно увеличивает срок службы и снижает стоимость обслуживания ИВЛ.

Василий Шимко также сообщил, что первый аппарат ИВЛ еще в мае 2020 года был передан для работы в Республиканскую клиническую больницу №1 в Ташкенте.

На первом этапе в выпуск ИВЛ были инвестированы средства российской компании на 2 млн долларов, в дальнейшем СП планирует освоить выпуск наркозно-дыхательного и стоматологического оборудования

До 80% выпускаемой продукции планируется отправлять на экспорт в страны Центральной Азии — в первую очередь, в Афганистан, а кроме того, компания имеет договоренности с Таджикистаном и Кыргызстаном.