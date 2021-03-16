Германия, Франция, Италия и Испания приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca на фоне сообщений о развитии тромбоэмболии у ранее привитых пациентов, сообщает телеканал Euronews.

«Наше решение носит чисто предупредительный характер. AstraZeneca прививается миллионам людей во многих странах мира. Мы все прекрасно понимаем последствия этого решения. Чтобы сохранить доверие к вакцине, мы должны дать нашим экспертам в Германии и Европейском союзе время проанализировать недавние инциденты. Они также должны прояснить, перевешивает польза от применения вакцины возможные риски», — отметил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

Первой страной, прекратившей использование вакцины AstraZeneca, стала на прошлой неделе Дания. В минувшие выходные её примеру последовала Ирландия, а затем и Нидерланды заявили, что приостанавливают вакцинацию шведско-британским препаратом на две недели. Управление по лекарственным средствам Нидерландов при этом подчеркнуло, что доказательств того, что нежелательные явления вызваны именно применением вакцины, пока нет, но нужно время, чтобы должным образом всё это расследовать.

Как уточняет Служба новостей ООН, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подчёркивают, что пока связь между случаями тромбоза и вакцинацией препаратом AstraZeneca не подтверждена. Более того, отмечают специалисты, в мире уже были сделаны сотни миллионов прививок от коронавируса и пока официально не было зарегистрировано ни одного случая смерти в результате вакцинации.

«Эксперты Глобального консультативного комитета ВОЗ по безопасности вакцин изучают имеющиеся данные, работают в тесном сотрудничестве с Европейским агентством по лекарственным средствам и завтра соберутся на совещание», — сказал глава организации Тедрос Гебрейесус.

«Мы призываем все страны проявить солидарность и сделать всё для того, чтобы вакцинация началась во всех странах в первые 100 дней этого года. До этого дедлайна осталось всего 26 дней», — подчеркнул генеральный директор ВОЗ. Он отметил, что пока жители всех стран не получат прививки, глобальная пандемия не закончится.

Сама компания AstraZeneca 14 марта выпустила заявление о том, что доказательств повышенного риска возникновения тромбов из-за её препарата не существует, и она готова «подтвердить основанную на научных данных безопасность вакцины от COVID-19». По данным компании на 8 марта, в ЕС и Великобритании зарегистрировано 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая закупорки лёгочной артерии среди тех, кто получил вакцину — и эти данные аналогичны результатам применения других зарегистрированных вакцин от коронавируса.