На территории учебного центра «Чаубатия» в индийском Раникхете прошли совместные учения «Дружба — II» военных подразделений Узбекистана и Индии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

На стрельбище военнослужащие уничтожили «противника» в ближнем бою. В джунглях — на второй учебной точке — военнослужащих поместили в тактическую обстановку, где им нужно было поразить различные мишени, установленные на полосе длинной 1500 м.

Для приближения учений к реальным боевым условиям использовалось учебное оружие индийского производства и сенсорные мишени, отмечается в сообщении.

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