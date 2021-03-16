Образовательная платформа ALPHA и гибридная видеопродакшн-студия DBLA проведут в апреле воркшопы и лекции от основателя MADS Дениса Елисеева.
Денис Елисеев — сооснователь одного из ведущих агентств России Friends Moscow и курсов концептуального мышления MADS.
Двухдневный воркшоп по стратегии и креативу
На практическом интенсиве можно будет узнать, как научиться придумывать яркие и продающие рекламные кампании. Спикеры расскажут, за что отвечает стратегия, а за что креатив. Почему важно изучать не только сам продукт, но и его аудиторию.
Первый воркшоп: 6 и 7 апреля.
Второй воркшоп: 8 и 9 апреля.
Время: 10:00 — 18:30.
Стоимость: 6 млн сумов.
При оплате до 27 марта: 5,5 млн сумов.
Подробная программа: alpha.uz/mads
Лекции по креативу и рекламе
Считается, что создание креатива — это творческий процесс. Он целиком и полностью зависит от вдохновения. А если его нет, то нет и идей. Но это глубокое заблуждение. Креативность напрямую зависит от того, как выстроены процессы, какой инструментарий использовать и как часто практиковать эти процессы.
Темы лекции:
- IF you have a brain you are creative (процессы VS вдохновение).
- «Как поставить фестивальные награды на поток».
Дата: 11 апреля.
Время: 11:00 — 17:00.
Стоимость: 900 тысяч сумов.
При оплате до 27 марта: 750 тысяч сумов.
Воркшопы и лекции MADS научат придумывать идеи, даже если это кажется невыполнимым.
Не стоит упускать возможность получить практические навыки по созданию рекламных кампаний. Здесь можно будет попробовать каждый из инструментов, которые применяются в агентстве Friends Moscow.
С подробной программой можно ознакомиться на сайте: alpha.uz/mads
Записаться на курс и получить консультацию можно по телефону: (+998) 99−835−05−25.
На правах рекламы.