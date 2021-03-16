Генеральный директор Agros Hayot Абиркулов Бобур и председатель правления фонда Ezgu Amal Нунэ Сардарян объединили усилия для помощи людям с онкологическими заболеваниями. Они закрепили намерение сотрудничать в сфере помощи подопечным фонда, нуждающимся в оплате лечения и приобретении лекарственных препаратов.

Соглашение было заключено в рамках нового проекта Agros Hayot — запуска страхового продукта «AVIS онкострахование». Он обеспечивает страхование на случай диагностирования онкологического заболевания. Полис предоставляет возможность получить высококвалифицированную медицинскую помощь в зарубежных странах на сумму от 1 млрд сумов.

При этом оказывается индивидуальное содействие в подготовке документов и организуется профессиональная психологическая поддержка на всех этапах. Подбираются врачи и клиники, разрабатывается план лечения, оплачиваются операции, химио- и радиотерапия. Также приобретаются дорогостоящие лекарственные препараты для последующего лечения. Кроме того, страхование покрывает расходы на авиабилеты для застрахованного и сопровождающего, а также их размещение в гостинице.





По результатам договоренностей страховая компания Agros Hayot начнет направлять Ezgu Amal 2,5% с каждого полиса «AVIS онкострахования». По возможности компания будет перечислять фонду дополнительные средства в качестве благотворительности.

Рак — это болезнь, с которой можно справиться и которую умеют лечить.

Agros Hayot призывает граждан страны не быть безразличным к собственному здоровью и здоровью родных. Компания рекомендует заранее принять меры финансовой защиты.

Сайт: avis.agroshayot.uz

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