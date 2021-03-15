В Ташкенте 12 марта представили результаты исследования в рамках проекта «Слушая граждан Узбекистана», оценивающего влияние пандемии коронавируса на социально-экономическое положение и здоровье граждан в период с апреля 2020 года по январь 2021 года.

Исследование проводится Центром экономических исследований и реформ (ЦЭИР), Центром «Стратегия развития» и Всемирным банком в Узбекистана. Ежемесячные опросы респондентов из 4000 домохозяйств по всей стране проводятся с 2018 года. В опросе в том числе участвуют председатели 600 махаллей.

По данным пресс-службы ЦЭИР, после введения первого общенационального карантина в марте 2020 года в рамках проекта также осуществляется мониторинг влияния пандемии на социально-экономическое благосостояние и здоровье граждан. С начала кризиса проведено свыше 18 тысяч опросов среди домохозяйств и 4000 опросов среди председателей махаллей.





Согласно недавним результатам исследования, количество вакансий на сайтах по поиску работы, которые в основном покрывали столичный рынок труда, в апреле 2020 года снизилось более чем на 54% по сравнению с предыдущим годом. В декабре их число продолжало оставаться на 20% ниже по с равнением с тем же периодом 2019 года. Вместе с тем количество лиц, ищущих работу, возросло.

В апреле 2020 года менее половины респондентов отмечали, что кто-то из членов их семей смог продолжить работать после начала карантина. Это привело к резкому снижению трудовых доходов — основного источника благосостояния населения. Несмотря на то, что большая часть первоначальных перебоев с занятостью оказались временными, темпы её восстановления в 2020 году были ниже докарантинных показателей, особенно среди ранее самозанятых лиц.

В ноябре 2020 года наблюдалась обеспокоенность повышением цен со стороны респондентов. Однако к концу года ситуация стабилизировалась, возвратившись к докризисным показателям.

В связи с резким прекращением трудовой миграции за границу десятки тысяч семей остались без поступлений от денежных переводов, от которых они традиционно зависят.

Во время пандемии доля домохозяйств, указывавших, что члены их семьи активно рассматривают возможность миграции за границу в будущем, упала почти до нуля. Их число всё ещё остается низким в 2021 году по сравнению с уровнем 2019 года. «Ситуация, вероятно, останется неизменной, пока не будет проведена массовая вакцинация населения и полностью сняты ограничения на поездки за границу», — отмечают эксперты.

С апреля 2020 года около 5,2 миллиона человек хотя бы однажды получали экстренную помощь в той или иной форме. Большая её часть поступала в виде пособий в натуральной форме, ваучеров (68%) или единовременных денежных пособий (29%).

Сообщения о получении помощи более чем два раза чаще встречаются среди респондентов в городских районах. В целом получателями материальной помощи становились домохозяйства с более низкими доходами.

В последние месяцы 2020 года председатели махаллей сообщали об уменьшении количества обращений граждан за получением социальной помощи. Число новых заявок на пособия по уходу за ребенком для семей с детьми (в возрасте от 0 до 2 лет) снизилось в 58% махаллей в августе до 28% в январе 2021 года. За тот же период количество новых заявок на получение пособий для малоимущих семей с детьми (старше 2 лет) снизилось в 51% махаллей до 32%.





Заявки на получение других пособий для малоимущих, не связанных конкретно с наличием детей в семье, снизились в 56% махаллей в августе до 21% в январе 2021 года. В августе обращения за помощью к другим благотворительным фондам рассматривались в 46% махаллей, их число снизилось почти до нуля в 2021 году.

По мнению экспертов, снижение количества обращений граждан за экстренной и социальной помощью можно рассматривать как позитивный тренд т. к. он является одним из показателей постепенного улучшения экономического положения населения, при которой люди в меньшей степени нуждаются в такого рода поддержке.

«Со временем ситуация улучшилась, начался процесс экономического восстановления. При этом в некоторых секторах экономики восстановление происходит быстрее, чем в других, — приводит ЦЭИР слова старшего экономиста Всемирного банка Уильяма Зейтца. — Активное восстановление рынка труда и оказание социальной помощи наиболее уязвимым слоям населения должны стать ключевыми задачами в 2021 году».

Эксперты Всемирного банка также представили аудитории предварительные результаты странового диагностического исследования. Этот документ анализирует проблемы и задачи, которые Узбекистану предстоит решить с целью снижения уровня бедности и обеспечения роста национальной экономики в ближайшие годы.

Данные исследования служат основой для разработки рамочной программы сотрудничества между Всемирным банком и Узбекистаном на 2022−2026 годы. В ней будут обозначены приоритетные направления для финансовой и аналитической поддержки правительству со стороны банка.