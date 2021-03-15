Эксперты Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ) изучили работу судей, обслуживавших матч второго тура Суперлиги между командами «Согдиана» (Джизак) и «Турон» (Яйпан).

Как сообщил и. о. генерального директора Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Диёр Имамходжаев, специалисты выявили два момента, повлиявшие на результат игры:

на 29-й минуте встречи рефери должен был назначить пенальти в ворота «Согдианы»;

на 52-й минуте был назначен «левый» одиннадцатиметровый удар в ворота «Турона».

Глава ПФЛ заявил, что в качестве меры предосторожности работавший на том матче судья Виктор Серазитдинов на неопределённый срок отстранён от игр Суперлиги.

«Дело приняла специальная инспекция. По итогам изучения она может передать дело либо Комитету по этике, либо вернуть экспертам по судейству. Всё будет зависеть от того, были ли решения рефери умышленными или нет», — подчеркнул Диёр Имомходжаев и добавил, что по поводу выступления главного тренера «Турона» состоится отдельное заседание дисциплинарного комитета.

Напомним, игра второго тура Суперлиги между командами «Согдиана» и «Турон» завершилась победой хозяев с минимальным счётом. После встречи наставник второго клуба Ислом Исмоилов резко высказался о работе судей и заявил о коррупции в футболе.