Периферия антициклона, под влиянием которой находится территория Узбекистана в понедельник, 16−17 марта будет медленно отступать. В ночные часы ещё сохранятся слабые морозы, а днём воздух будет постепенно прогреваться, и к среде дневная температура повысится до +9…+14 градусов, сообщил Узгидромет.

По большей части территории осадков в эти дни не ожидается. Лишь по Андижанской, Наманганской и Ферганской областям за счёт подтока прохладного и влажного воздуха местами возможен дождь.

С начала второй половины недели начнётся вынос сухого и очень тёплого воздуха с районов зарубежного юга. Температура воздуха, особенно в дневные часы, резко повысится. К концу рабочей недели температура в дневные часы достигнет значений +20…+25 градусов, по югу до +27 градусов, что выше нормы на 6−8 градусов.

В горах на этой неделе возможен сход снежных лавин.