Центральный банк Узбекистана сообщил об аккредитации представительства Kyongnam Bank (Республика Корея).

«Представительство намерено налаживать сотрудничество с отечественными банками, оказывать содействие в повышении финансовой грамотности клиентов и внедрении передового опыта Кореи в банковско-финансовой системе Узбекистана», — говорится в сообщении регулятора.

На сегодняшний день в Узбекистане работают представительства пяти иностранных банков, включая J.P. Morgan Chase Bank (США), Commerzbank AG (Германия) и Korea Eximbank (Южная Корея).