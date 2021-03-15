В Бухарском государственном университете расторгнут трудовой договор с преподавателем, выразившей недовольство подарком, подаренным на 8 марта студентами. Об этом сообщила пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования.

Скриншот переписки преподавателя и одного из студентов появился в интернете. Судя по тексту, учителю подарили цветы и 200 тысяч сумов. Она пишет, что «не будет пачкать свою репутацию мелочью» и спрашивает, неужели студенты считают её «дешёвой», «простушкой» и «кишлачницей», предупреждая в конце: «Теперь всё будет по-другому».

Автор канала Troll.uz Умид Гафуров, опубликовавший скриншот, написал: «Это факультет дошкольного и начального образования. То есть, эти люди готовят будущих педагогов».

«Я думаю, что такие люди не должны готовить будущих педагогов. Я уже не говорю про ошибки в сообщениях», — добавил он.

В сообщении Минвуза говорится, что действия преподавателя «не соответствуют чести и статусу Учителя».

«Руководство Министерства высшего и среднего специального образования не приемлет какие-либо проявления коррупции, а также конфликта интересов в сфере», — говорится в заявлении. В нём также сообщается о начале внедрения системы комплаенс-контроля для борьбы с коррупцией в высшем образовании.

Минвуз выразил благодарность интернет-пользователям и стдудентам, «осуществившим общественный контроль», и заверил, что данный случай будет обсуждён во всех вузах страны.

Бухарский госуниверситет также опубликовал сообщение об инциденте.