В Янгиюле состоялась презентация производственной площадки. Мероприятие было посвящено особенностям удаленного производства и его преимуществам для клиентов.

Мощность помольного цеха «Янгиюль» составляет 3,3 тонны цемента в сутки. Годовая мощность — 1 млн тонн продукции. В этом году планируется реализовать порядка 700 тысяч тонн цемента.





На помольной станции работают две цементные мельницы размером 3,8×13 м, где используется форма замкнутой системы.

Запуску производства предшествовала тщательная подготовка. На протяжении года высококвалифицированные специалисты выверяли рецептуру, чтобы поставить ее на поток. Вырабатывалась и корректировалась технология производства. Этот серьезный подготовительный этап позволяет производителям гарантировать высокое качество продукта.

Более детально о помольной станции «Янгиюль» рассказала директор по качеству компании «Бекабадцемент» Елена Кошевая:

«Поскольку основными потребителями цемента являются Ташкент и Ташкентская область, открытие цеха в Янгиюле сделало нас ближе к нашим клиентам, помогло решить вопросы с логистикой и обеспечить мобильность. На станцию привозится полуфабрикат, и уже в цехе в процессе переработки выпускается конечный продукт — высококачественный цемент.

В цехе создано порядка 150 рабочих мест, 85% из которых занимают работники Янгиюля. Это было принципиальным вопросом — обеспечить занятость местного населения".





По словам Елены Кошевой, продукция цеха в основном ориентирована на бетонные заводы, строительные объекты, крупнопанельное домостроение.

В скором времени предприятие планирует продажу тарированной продукции. Она будет удобна потребителям, которые собираются делать ремонт в доме или квартире. То есть тем, кому не нужны крупные объемы.

«Бекабадцемент» и помольный цех «Янгиюль» выпускают большой ассортимент цемента. Это сульфатостойкий цемент — строительный материал со стойкостью к агрессивным средам. Также производятся общестроительные разновидности цемента — ПЦ-400 — Д20, ППЦ-400 — ДО.

Изготавливается и высокомарочный цемент для строительства монолитных объектов. Выпускается марка цемента ПЦ-500 — ДО. В основном этот вид цемента завозится в Узбекистан из соседних стран. По мнению специалистов «Бекабадцемента», местные производители могут выпускать продукцию не хуже импортной.

Помимо качественного продукта производители цемента будут предоставлять покупателям ряд услуг на безвозмездной основе. К ним относится техническое сопровождение.

Запланирован запуск лаборатории. Она будет помогать клиентам «Бекабадцемента» в подборе составов бетона, лабораторных испытаниях. Этот процесс автоматизирован, проводится с применением зарубежных технологий.





Продукция будет сопровождаться на протяжении всего цикла производства бетонных изделий. Процесс включает мониторинг проектирования состава цемента, его укладки в конструкции. Также продукт будут проверять на строительных объектах, корректировать по необходимости.

«Проектирование состава бетонной смеси и планирование испытаний являются достаточно трудоемкими и наиболее уязвимыми этапами. Это относится к возникновению ошибок в период ее приготовления. Неточности при расчетах могут привести к браку. Это значит, что увеличится время изготовления бетона, дополнительной амортизации оборудования, перерасхода материалов и денежных средств. Ведь стоимость железобетонных конструкций достаточно высока.

Автоматизация проектирования состава бетонной смеси позволит исключить ошибки при расчетах, снизить необходимость их корректировки и сократить время всего проектирования в целом", — говорит Елена Кошевая.

В ближайших планах предприятия — поднять уровень технической поддержки своих потребителей до высочайшего уровня. В этом случае контроль будет осуществляться непосредственно на строительной площадке, где бы она ни располагалась.

Будет сформирована мобильная строительная лаборатория, выезжающая непосредственно на объекты. В ее арсенале — оборудование для проведения анализа цемента, бетона. А также обученный, высококвалифицированный персонал. В 2020 году в развитие лаборатории вложено более 600 тысяч долларов США.

Сервис на безвозмездной основе, индивидуальный подход к каждому потребителю, широкий спектр качественной продукции гарантируют прочные, долговечные строения вне зависимости от их назначения.

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