В Международный женский день принято чествовать представительниц прекрасной половины человечества. MJ Developers устроил красочный, веселый и насыщенный праздник и пригласил всех желающих провести этот день вместе.





На мероприятии можно было поучаствовать в мастер-классе от знаменитого рекордсмена Книги рекордов Гиннеса — Бахриддина Чустий. Здесь кулинар представил фирменные блюда национальной кухни. Плов, шашлык или самсу от национального шеф-повара смогли попробовать все желающие.





Развлекательная часть программы была представлена выступлениями звезд узбекской эстрады. Своим творчеством гостей радовали Юлдуз Усманова, Ситора Фармонова и группа Havas. Гости мероприятия наслаждались весь день потрясающей музыкой, которая прибавила атмосферности празднику.





Также на фестивале присутствовали ведущие стилисты салона Beauty Me. В честь праздника любая желающая могла преобразиться и получить советы по уходу за собой.





Почетным гостем мероприятия стал посол Индии в Узбекистане Маниш Прабхат. В своей беседе с журналистами он отметил:

«В современных городах люди хотят жить в комфортных условиях. Чтобы вся необходимая инфраструктура была в шаговой доступности. Один из таких проектов представляет собой Minerva City. Это так называемый город в городе. Гостиница, госпиталь, учебные заведения, места шопинга и досуга — все это на территории нового жилого квартала. Этот проект направлен не только на получение прибыли, но и на создание комфортных и экологичных условий жизни для жителей Minerva City».

По словам посла, этот проект является примером успешного сотрудничества между Узбекистаном и Индией. Сильная команда инвесторов, строителей и архитекторов покажет, насколько тесно могут сотрудничать два государства.

«Проекты MJ Developers станут важной вехой в дружбе между Индией и Узбекистаном. Не только культурные связи, но и технические ноу-хау в развитии инфраструктуры между двумя странами будут укрепляться и подниматься на новый уровень «, — добавил Маниш Прабхат.

Председатель MJ Developers и основной инвестор масштабного строительного проекта Мурари Джалан поделился своими впечатлениями о реализации проекта. Он отметил, что при планировании жилого квартала были учтены климатические особенности.





MJ Developers вложил довольно большие средства в Узбекистан и теперь работает над развитием инфраструктуры в Узбекистане. Это объединило видение премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Отдельное внимание девелопер уделяет экологической составляющей. Здесь планируют организовать обширную зеленую зону, чтобы будущим жителям было комфортно в любое время года.





MJ Developers — международная компания, занимающаяся строительным бизнесом более 15 лет. Компания была организатором крупных проектов в ОАЭ, Бразилии, Индии и России.

В Узбекистане MJ Developers реализует три масштабных строительных проекта. Это Minerva City и Lake City в Ташкенте, а также Namangan Square в Намангане.

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