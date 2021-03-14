С 15 марта в Узбекистане процедура экспресс-тестирования на антиген к коронавирусу в аэропортах, железнодорожных вокзалах и пограничных пунктах будет отменена. Об этом сообщило Министерство здравоохранения со ссылкой на решение Специальной республиканской комиссии от 13 марта.

Решение принято для создания удобств посетителям Узбекистана и широкого использования туристического потенциала с учётом «некоторой стабилизации эпидемиологической ситуации в зарубежных и соседних странах».

С 15 марта вводится следующий порядок:

если посетители прибывают авиационным и железнодорожным транспортом, то они должны пройти ПЦР-тест на коронавирус (за последние 72 часа) до регистрации на рейс и предъявить справку с отрицательным результатом.

если посетители прибывают автодорожным транспортом, то должны предъявить справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус (за последние 72 часа) с отрицательным результатом. При отсутствии результата ПЦР-теста, они могут сдать экспресс-тест на антиген к COVID-19 в специальных клиниках и лабораториях на пограничных пунктах. Они допускаются в Узбекистан только с отрицательным результатом.

Результаты тестов должны быть на английском или русском языках.

С 25 марта посетители из других стран будут допускаться в Узбекистан без экспресс-тестирования, если отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус получен в лабораториях, отвечающим стандартам качества.

При этом ответственным организациями поручено составить и опубликовать список лабораторий, которые проводят качественное и надежное ПЦР-тестирование на коронавирус за рубежом (не менее 10 лабораторий в каждой стране). Результаты тестов этих медучреждений будут признаваться в Узбекистане.

Министерствам и ведомствам поручено информировать иностранных партнеров, инвесторов и туроператоров об отмене ограничений на въезд в страну, об открытии новых авиа- и железнодорожных сообщений на своих официальных сайтах и через дипломатические представительства Узбекистана за рубежом.

С 25 декабря все прибывающие в Узбекистан должны были за свой счёт сдавать экспресс-тест на наличие антигена к COVID-19. Ранее Антимонопольный комитет сообщил о большом количестве жалоб на процедуру экспресс-тестирования. В связи с этим планировалось провести конкурс среди лабораторий.