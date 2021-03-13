«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку рецептов вкусной и полезной выпечки с зеленью.

Чепалгаш





Чепалгаш — это традиционное очень вкусное, мягкое и ароматное чеченское угощение. Лепёшки нужно подавать тёплыми со сладким горячим чаем.

Самса из пресного теста с зеленью





Самсу с зеленью не обязательно готовить из слоёного теста. Из тонкого и пресного теста получается ещё вкуснее, ничего не отвлекает от наслаждения ароматной начинкой.

Самса «Пирамида»





Много витаминов содержится в весенней самсе «Пирамида» с зеленью.

«Улитки» из слоёного теста с сыром и зеленью





Такие «улитки» можно печь и в будни после работы, и на выходных. Ведь они занимают минимум времени и делаются очень просто.

Сырные лепёшки с зеленью





Ингредиенты для приготовления этих лепёшек найдутся в холодильнике у каждой хозяйки. Лепёшки получаются очень вкусными с чарующим ароматом.

Катлама с зеленью





Одно из блюд, которые нужно приготовить весной — это катлама с зеленью. Хрустящее многослойное тесто, обжаренное до румяной корочки и горячий чай — и никто перед этим не устоит.

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