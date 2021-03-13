В ЖК O’zbegim продолжается акция, приуроченная к Международному женскому дню. С 5 по 15 марта при покупке квартиры в ЖК O’zbegim будущие жильцы получают в подарок стильную акриловую кухонную мебель от Kashtan.uz.





Строительная компания O’zbegim рассказала о преимуществах ЖК O’zbegim.

География

Правильно выбранный район — основа комфортного и безопасного проживания. O’zbegim расположен в центре Ташкента — в Яккасарайском районе на площади 1,2 га. Все объекты городской инфраструктуры находятся в шаговой доступности. А панорамный вид из окон будет каждый день радовать жильцов.

Безопасность

Концепция безопасного проживания в ЖК O’zbegim базируется на трех элементах: закрытая территория, круглосуточное видеонаблюдение и яркое освещение. В таком доме не страшно оставлять детей, чтобы прогуляться самим.





Потенциальные соседи

В характере людей, выбирающих O’zbegim, заложены уважение к соседям, традициям гостеприимного узбекского народа и месту проживания. Во дворе дома хорошо проводить время вместе. А когда захочется одиночества, то каждый найдет себе уютное место.

Планировка

В элитном ЖК O’zbegim представлено 284 квартир: одно-, двух-, трех- и четырехкомнатных. Также на верхних этажах есть апартаменты с панорамными окнами. Планировка разработана с учетом требований современных горожан.





Дополнительный плюс — это свободные планировки, которые позволят воплотить в жизнь заветные идеи.

ЖК O’zbegim — это воплощение ценностей узбекского народа, мечта современных людей и возможность жить в подходящем пространстве для счастливой жизни.

Это место для тех, кто ценит комфорт.

Узнать подробнее о ЖК O’zbegim и о самой акции можно в офисе продаж или по телефонам: (+998) 55−500−90−90.

Офис продаж: Яккасарайский р-н, пересечение ул. Бабура и Нукусской.

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