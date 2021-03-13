12 марта в социальная сетях распространилось сообщение о вырубке 300-летнего дуба в Яшнабадском районе столицы. Судя по фотографиям, несколько стволов дерева были срезаны. Ташкентское городское управление экологии и охраны окружающей среды ранее комментировало эту ситуацию.

Фото: Troll.uz / Facebook.

По данным управления, 9 марта через соцсети поступило обращение о рубке взрослого дерева на улице Камачи в Яшнабадском районе. Рабочая группа в рамках предварительного изучений выяснила, что большой дуб находится на территории земельного участка владельца дома, 35 в махалле «Бойкурган» Р. З.

«По предварительным сведениям, данный участок был закреплен за гражданином на праве частной собственности и владения, на основании соответствующего постановления хокима Яшнабадского района. Рабочая группа отправила запрос в районный отдел Управления по земельным ресурсам и государственного кадастра, для проверки достоверности представленных сведений. Также сообщаем, что от гражданина получено гарантийное письмо относительно сохранения текущего состояния дерева, до момента получения полного объема подтверждающей информации и документов», — говорится в сообщении.

Управление отмечает, что согласно пункту 37 «Положения о порядке посадки, ухода, обрезки и учета древесно-кустарниковых растений на землях, не входящих в Государственный лесной фонд» (ПКМ№43), «не требуется получение заключения Госкомэкологии при рубке деревьев и кустарников принадлежащих юридическим или физическим лицам на праве собственности и высаженных с целью производства древесины и растениеводства, в том числе при рубке веток тутового дерева для кормления тутового шелкопряда».

Как уточнили «Газете.uz» в Госкомэкологии, возраст дерева приблизительно составляет около 150 лет.

В субботу хоким Яшнабадского района Бахтиёр Рахмонкулов выступил с видеообращением и заявил, что «полностью остановлена незаконная вырубка столетнего дуба».

«С учётом того, что данное дерево имеет и историческое, и экологическое наследие, оно включено в книгу экологического наследия района и хокимият Яшнабадского района полностью возьмёт контроль над этим деревом», — сказал он.

Глава районной администрации заверил, что дерево не будет срублено. Он попросил прощения у жителей района прощения за этот случай и поблагодарил за извещение о возможных негативных последствиях.

В начале 2019 года сообщалось, что деревья старше 100 лет будут включены в отдельный реестр и охраняться как памятники природы в рамках закона «Об охраняемых природных территориях».