Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 13-м пленарном заседании 12 марта одобрил закон о введении уголовной ответственности за призыв к массовым беспорядкам и другие изменения в законодательстве. Закон теперь должен подписать президент.

В частности, статья 244 Уголовного кодекса (массовые беспорядки) будет дополнена следующими пунктами:

Публичный призыв к неподчинению законным требованиям представителей власти, массовым беспорядкам и насилию над гражданами, —

наказывается штрафом от 100 до 300 базовых расчетных величин или исправительными работами до 2 лет либо ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от 3 до 5 лет.

Те же действия, совершенные:

а) по предварительному сговору группой лиц;

б) с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций, всемирной информационной сети Интернет, а также печатных или иных способов размножения текста, —

наказываются штрафом от трехсот до 400 базовых расчетных величин или исправительными работами от 2 до 3 лет либо лишением свободы от 5 до 10 лет.

Кодекс об административной ответственности дополняется статьёй 201−1 (публичный призыв к неисполнению или нарушению актов законодательства):

Публичный призыв к неисполнению или нарушению требований актов законодательства Республики Узбекистан, в том числе с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций, всемирной информационной сети Интернет, а также печатных или иных способов размножения текста, —

влечет наложение штрафа от 60 до 80 базовых расчетных величин.

Согласно одобренным изменениям в статье 12−1 закона «Об информатизации», владелец сайта и (или) страницы сайта, в том числе блогер, обязан не допускать использование своих сайтов и (или) страниц в интернете, на которых размещается общедоступная информация, в целях:

призыва к массовым беспорядкам, насилию над гражданами, а также участию в собраниях, митингах, уличных шествиях и демонстрациях, проводимых с нарушением установленного порядка;

распространения ложной информации, содержащей угрозу общественному порядку или безопасности;

распространения информации, в том числе выраженной в неприличной форме, демонстрирующей неуважение к обществу, государству, государственным символам;

распространения информации, направленной на склонение или иное вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц;

и другие.

Кроме того, владелец сайта и блогер обязаны мониторить свои страницы в интернете, в том числе в системах обмена мгновенными сообщениями, на которых размещается общедоступная информация, для выявления вышеуказанной информации и материалов. Кроме того, в случае выявления незамедлительно принять меры по их удалению.

Более того, лица, права и законные интересы которых были нарушены владельцем сайта или блогером, в результате неисполнения вышеуказанных требований, вправе обратиться в установленном порядке в суд для защиты своих прав, чести, достоинства и деловой репутации, в том числе с исками о возмещении убытков, компенсации морального вреда.

В сообщении Сената отмечается, что в последнее время из-за того, что «не в полной мере сформирована культура получения информации и ее распространения, наблюдаются случаи причинения ущерба гарантированным законом правам и интересам граждан некоторыми веб-сайтами или их владельцами, в том числе лицами, занимающимися блогерской деятельностью, при реализации ими своих прав».

«Кроме того, недостаточная правовая культура таких лиц в сфере распространения информации повышает вероятность призыва ими со своего веб-сайта и (или) со страницы веб-сайта к насильственному изменению существующего конституционного строя, территориальной целостности страны, пропаганды идей войны, религиозного экстремизма, разглашения государственной или иной охраняемой законом тайны, распространения контента, подрывающего честь и достоинство или деловую репутацию граждан, допускающего вмешательство в их частную жизнь, массовые беспорядки, нарушая требования закона. В связи с этим целесообразно, чтобы все владельцы информации чувствовали ответственность за слово и его последствия, а также соответствующим образом были определены гарантии прав других лиц», — указали в Сенате.

Напомним, законопроект был предложен партиями «Миллий тикланиш» и «Адолат». Документ также предусматривал внесение обязательства по отображению информации об уникальных адресах (IP-адресах), идентифицирующих страну нахождения комментаторов, на сайтах и в системе доменных имен национального сегмента интернета. Комментируя этот проект, лидер партии «Миллий тикланиш» заявлял, что «свобода слова, какой бы свободной она ни была, не должна препятствовать мирному развитию общества».