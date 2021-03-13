Сохранность и безопасность человеческой жизни — это первостепенная задача любого торгового и бизнес-центра с большим скоплением людей. Обеспечение надежной системой пожарной безопасности является одним из главных критериев при выборе арендуемого места или покупке коммерческой недвижимости. Системы комплексной защиты предлагают оптимальные решения для моментального реагирования и купирования ЧП в обслуживаемом здании.

В бизнес-центре Boulevard установлены современные интегрированные системы обнаружения и предупреждения пожара. Они включают в себя:

автоматическую систему вертикальных и подвесных потолочных датчиков — спринклеров (Wet Line);

систему пожарных шкафов и пожарного гидранта;

эффективную систему подпора воздуха и дымоудаления, позволяющую максимально снизить риск отравлений угарным газом в аварийной ситуации.





Двухэтажное здание бизнес-центра оборудовано двумя эвакуационными лестницами и аварийными выходами. Здесь расположены помещение для пожарного насоса и склады для технического обслуживания, а в подвале установлены два экстренных резервуара для воды.

В качестве партнеров по реализации, обеспечению и запуску автоматизированной системы бизнес-центра Boulevard были выбраны мировые производители систем противопожарной защиты, электроники, сигнализации и пожаротушения: Tyco, Grundfoss, Systemair, Vitra, Ontrol, Viessmann и другие.

Современный бизнес-центр Boulevard — это блестящая перспектива для успешного и высокодоходного бизнеса в центре столицы. Его особое преимущество — обособленная локация на территории МДЦ Tashkent City. Это также является дополнительным фактором безопасности, так как способствует беспрепятственному проезду спецтехники к зданию. Кроме того, каждое помещение первого этажа оснащено отдельным входом.





Заблаговременное предупреждение возможных рисков еще на этапе проектировки и внедрение современных автоматизированных систем контроля позволяют обеспечить высокие стандарты безопасности бизнес-центра.

Boulevard Business Center — синоним успешного, комфортного, а главное — безопасного пространства для развития бизнеса.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

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