Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 12 марта передал Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Бухарской области холодовой склад для хранения вакцин, сообщили «Газете.uz» в представительстве фонда в Узбекистане.

В состав оборудования входят холодильники для вакцин, устройства для контроля температуры, холодильные комнаты и контейнеры для перевозки вакцин.

На складе вакцин может храниться около 9000 л вакцин для вакцинации 41,5 тысячи детей в возрасте до 1 года. Оборудование позволяет хранить вакцины при температуре 2−8 градусов тепла по Цельсию.

«Мы переживаем трудные времена, и пандемия COVID-19 дала четкий призыв, который ЮНИСЕФ продвигал на протяжении многих лет, — сделать вакцинацию доступной для всех. В этом отношении очень важен наш сегодняшний вклад при поддержке Глобального альянса по вакцинам и иммунизации», — сказал глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде.

С 2017 года ЮНИСЕФ поддержал строительство в общей сложности 21 склада вакцин по всему Узбекистану. В настоящее время 17 складов вакцин объемом от 10 до 40 кубометров оснащены системами противопожарной и охранной сигнализации, а также оборудованием загрузки и разгрузки, холодильниками, морозильными и холодильными камерами, приборами контроля температуры и генераторами. ЮНИСЕФ также предоставляет защитную одежду для персонала.

Еще четыре склада будут сданы в эксплуатацию в 2021 году. ЮНИСЕФ оказывает также поддержку в обучении персонала и предоставлении необходимых руководств и инструкций по эксплуатации объектов холодовой цепи, грузовиков-рефрижераторов, контейнеров для вакцин и холодильных камер.

Напомним, в феврале в Аккурганском районе при содействии ЮНИСЕФ был открыт склад вакцин, рассчитанный на 3000 литров вакцин для детей. Кроме того, фонд передал Узбекистану более 200 спецавтомобилей для транспортировки вакцины и партию шприцев, которые будут использоваться для вакцинации против коронавируса.