25 февраля «Узбекинвест» запустил новый проект — информационные подкасты о страховании на русском языке. Во втором выпуске подкаста «Все о страховании. Простым языком» специалисты компании объяснили, на что нужно обращать внимание при оформлении страхового полиса. Также эксперты рассказали, какие условия договора нужно прочесть обязательно.

Договор страхования и страховой полис

Страховой полис — это документ, выдаваемый страховой компанией клиенту. Он удостоверяет факт, что клиент заключил договор страхования со страховой компанией. Полис содержит все условия договора: дату начала и окончания действия услуги, стоимость страхования, сумму выплаты и другое.

Возникает вопрос: в чем разница между договором страхования и страховым полисом? Ведь чаще всего выдают только полис, а не договор.

Договор страхования — это заключенное между клиентом и страховой компанией письменное соглашение. По нему компания обязуется возместить ущерб клиенту в результате наступления определенных случаев или выплатить ему компенсацию.

Клиент в свою очередь обязуется уплачивать страховую услугу в полном объеме и в указанные сроки. В подтверждение заключения договора страховщик выдает ему страховой полис. Это своего рода чек, который выдают в магазине. В договоре содержится вся информация, обязанности, условия и права каждой стороны.

Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа. Или же компания вручает подписанный страховой полис, который содержит условия договора страхования. Для удобства потребителей по массовым продуктам выдаются только полисы. Но с ним обязательно выдаются правила страхования по данному продукту. В них все подробно расписано.

На что потребитель должен обратить внимание при оформлении страхового договора

Специалисты «Узбекинвест» советуют в первую очередь ознакомиться со страховой суммой. Это максимальная сумма, которая будет выплачена, если что-то случиться с застрахованным объектом. Клиент должен убедиться, что устанавливаемой страховой суммы будет достаточно для покрытия ущерба здоровью, жизни или имуществу.

Следует обратить внимание на перечень случаев, при которых застрахованному объекту будет нанесен ущерб и выплачена страховая компенсация. Такие случаи обозначены в договоре в разделе «страховые случаи». К ним относятся стихийные бедствия, пожар, кража, ДТП.

Нужно пристально изучить случаи, которые указаны в договоре. Там могут быть ограничения или специальные условия. Например, может указываться уровень осадков, сила ветра, уровень облучения.

Обязательно следует изучить исключения — случаи, по которым страховые возмещения не выплачиваются. Исключениями могут быть умышленное нанесение клиентом ущерба застрахованному объекту, халатность, военные действия.

Необходимо изучить период действия страхового договора, дату вступления в силу страховой защиты. Если страховой случай наступит после завершения договора, компания не будет выплачивать просроченное страховое возмещение.

Стоимость страховой услуги в договоре и полисе указывается как страховая премия. Клиент должен понимать, сколько, когда и с какой периодичностью ему необходимо платить.

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Потребителю стоит выяснить, применяется ли франшиза в данном страховом договоре. Франшиза — это освобождение страховщика от обязательств возместить часть убытков. Если наступит страховой случай и застрахованный объект пострадает, страховая компания вычтет определенную сумму — франшизу. Соответственно, она будет платить меньше.

Например, страховая сумма определена в пределах 100 млн сумов. Страховая компания установила франшизу в размере 10 млн сумов. Если сумма ущерба составила 30 млн сумов, то при вычете франшизы оплата составит не 30, а 20 млн сумов.

Франшиза — это не обязательная составляющая договора. Компании применяют ее, чтобы сделать услугу дешевле.

Не менее важный пункт — это процесс осуществления страховой компенсации. Нужно определить и указать в договоре сроки обращения в страховую компанию, перечень необходимых документов. Также стоит указать сроки выплаты возмещения. Если в возмещении отказано — то когда и каким способом клиент должен быть уведомлен.

Первый выпуск подкаста: youtube.com/channel

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