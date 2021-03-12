Всё взрослое население США в возрасте от 18 лет и старше будут иметь возможность пройти вакцинацию от коронавируса к 1 мая. Об этом заявил президент страны Джо Байден во время своего первого телеобращения к нации 11 марта, приуроченного к годовщине начала пандемии коронавируса.

«Позвольте мне пояснить. Это не означает, что каждый немедленно сделает этот укол, но это значит, что вы сможете встать в очередь начиная с 1 мая. У каждого взрослого будет право получить прививку, — сказал глава Белого дома. — Для этого мы собираемся перейти от обещанного мною в декабре миллиона уколов в день <...> к тому, чтобы поддерживать и превзойти наш нынешний темп в 2 миллиона уколов в день, опережая весь мир».

Кроме того, Джо Байден пообещал, что 100 миллионов прививок от COVID-19 будут сделаны за первые 60 дней его президентства (до 21 марта), а не за 100 дней, как планировалось ранее.

Глава государства также заявил, что 4 июля американские граждане, возможно, смогут отметить не только День независимости США, но и независимость от коронавируса. Для этого он призвал население вакцинироваться.

«Если мы все сделаем это, внесём свой вклад, действуя сообща, то к 4 июля велика вероятность того, что вы, ваши семьи и друзья сможете собраться вместе на вашем заднем дворе или в своём районе, устроить пикник, приготовить барбекю и отпраздновать День независимости. Это не означает, что будут проводиться крупные мероприятия с большим числом людей, но это означает, что небольшие группы смогут собраться вместе после этого долгого тяжелого года», — подчеркнул президент.

Джо Байден призвал жителей страны не ослаблять бдительность и признал, что положение ещё может измениться к худшему. «Учёные ясно дали понять, что ситуация вновь может ухудшиться в связи с распространением новых штаммов вируса», — предупредил президент.

Он заверил, что вакцины, применяемые в США, являются безопасными. «Нам нужно, чтобы каждый прошёл вакцинацию. Нам нужно, чтобы все продолжали мыть руки, соблюдали социальную дистанцию и продолжали носить маски в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний», — сказал глава Белого дома.

В этот же день Джо Байден подписал утверждённый ранее Конгрессом новый пакет мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии объёмом 1,9 трлн долларов. Документ, в частности, предусматривает единовременную выплату миллионам американцев в размере 1400 долларов, а также продление выплат по безработице.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на 12 марта в США выявлено более 29 миллионов случаев заражения коронавирусом, умерло свыше 530 тысяч человек. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, более 64 миллионов человек (19,3% населения страны) получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, а 33,8 миллионов человек (10,2%) — прошли полную вакцинацию.