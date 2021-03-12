Грамотная инфраструктура масштабного торгового объекта — залог его успешного функционирования. Это гарантирует высокий уровень прибыльности его владельцам и арендаторам.

Одним из важнейших аспектов при планировке торгового центра является организация обширной парковочной зоны и подъездных путей. Планируется, что ТРЦ будет пользоваться высоким спросом. Его будут активно посещать клиенты и гости.





Современный торгово-досуговый центр возводится на пересечении улиц Бобура и Сеульской. Это две крупные магистрали столицы. Три уровня коммерческих помещений и общественных зон простираются на 700 м вдоль берегов канала Бурджар. В совокупности ТРЦ занимает площадь, равную шести футбольным полям.

В Seoul Mun система многоуровневого шестиэтажного паркинга предусматривает продуманную навигацию, удобные заезды и выезды с территории. Набережная оснащена дополнительными зонами наземной стоянки.





Для удобства и безопасности пешеходов продумана система эскалаторов, лифтов, пешеходных мостов и других средств.

Для грузового транспорта будет функционировать отдельная зона разгрузки. Отсюда товары будут доставляться до конечного пункта с помощью грузовых лифтовых систем.

Внимание и забота о комфорте клиента — первый и один из важнейших шагов для его лояльности. Seoul Mun стремится к созданию комфортных условий. Это касается как собственников бизнеса, так и клиентов, гостей торгово-досугового центра.

Компания Dream City Development предлагает раскрыть безграничные возможности и потенциал бизнеса в Seoul Mun.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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