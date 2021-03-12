Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании 12 марта одобрил новую редакцию закона «О государственных закупках», сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Документ дополняется такими понятиями, как бенефициарный собственник, электронный рынок госзакупок, конфликт интересов, тендерные торги и другие.

Недопустимость коррупции в госзакупках, согласно дополнениям в статью 13, обеспечивается путём добросовестной конкуренции, создания эффективной системы мониторинга и контроля, публикации в открытых источниках информации сведений о случаях нарушений требований закона.

Законом прописывается, что должностные лица и другие работники госзаказчика, оператора электронной системы госзакупок, специализированной или экспертной организации, а также члены закупочной комиссии и эксперты не имеют права получать любую личную выгоду прямо или косвенно, которая являлась бы результатом сделки по госзакупкам с их участием.

Документом определяется, что, если в госзакупках товаров (работ, услуг), наряду с иностранными поставщиками, принимают участие не менее трёх отечественных предприятий-производителей, им могут предоставляться указами, постановлениями и распоряжениями президента льготы и преференции, используемые при оценке предложений.

Законом также вносятся дополнения в процесс госзакупок. В частности, допускается реализация проектов, внесённых в Инвестиционную программу Узбекистана и другие госпрограммы на условиях «под ключ» методом fast-track (одновременное проектирование, закупка и строительные работы).

В ходе обсуждения закона сенаторы отметили, что при его исполнении встречаются такие недостатки, когда большая часть закупок проводится без использования информационно-коммуникационной системы, система контроля за порядком закупок не отвечает современным требованиям и наблюдается увеличение количества случаев несоблюдения документов в сфере госзакупок. Так, в 2019 году в 729 случаях были заключены договоры на 2,9 млрд сумов без проведения тендеров по заказам.

«Реализация закона не только устранит противоречащие друг другу требования законодательства, но и обеспечит прозрачность закупок, создаст удобства для субъектов предпринимательства и населения», — говорится в сообщении Сената.

Для вступления в силу закон должен подписать президент.