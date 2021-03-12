Часто всплеск ОРВИ наблюдается ранней весной. Врачи это связывают с недостатком естественных витаминов и солнца, а также с усталостью организма от зимы.

На весну также приходится пик сезонных аллергий. Первые трудности у людей с гиперчувствительностью могут возникнуть уже в марте. Огромное влияние на респираторные заболевания оказывают отопление и кондиционеры. Они снижают влажность воздуха и пересушивают слизистые дыхательных путей. Это ведет к нарушению местного иммунитета, вследствие чего вирусы и аллергены легче попадают в организм.

Вопрос «Как не заболеть?» волнует многих. Но о профилактике вспоминают немногие. Осложнения этих заболеваний неприятны: риносинуситы, бронхиты, пневмонии. Лечение может вылиться в круглую сумму. Это особенно заметно, когда все члены семьи по очереди страдают от вирусной инфекции.

Поэтому важно своевременно защитить себя и близких. Ведь профилактика безопасна для здоровья. Она предупреждает развитие как основного заболевания, так и осложнений. И всегда обходится дешевле, чем лечение.

Исследования патофизиологии респираторных вирусов показывают, что инфекция возникает сначала в слизистой оболочке носа и носоглотки. Вирусная нагрузка в этой области на ранних стадиях заболевания очень высока.

Немаловажными составляющими в предупреждении ОРВИ являются промывание и увлажнение носа. Они играют важную роль в снижении тяжести инфекции и дальнейшей передачи вируса.

Слизистая оболочка носа также защищает организм от негативного воздействия аллергенов. Одно из важных правил профилактики аллергии — промывание носа. Оно помогает вымыть аллергены со слизистой и уменьшить ее раздражение.

Для профилактики ОРВИ и аллергии врачи рекомендуют использовать солевые растворы в сочетании с гиалуроновой кислотой. Вкупе они обеспечивают механическую очистку, промывание, полноценное увлажнение слизистой носа.

Достаточное увлажнение обеспечивает нормальную работу местного иммунитета. Оно остановит патоген (вирус или аллерген) и не позволит ему проникнуть дальше в организм.

Практичным решением для поддержания нормальной работы слизистой носа станет Nasisoft. Он содержит изотонический раствор натрия хлорида и гиалуроновую кислоту. Оба компонента являются полностью физиологичными для организма человека.

При попадании на слизистую оболочку носа Nasisoft:

очищает слизистую от всевозможных загрязнений и аллергенов;

способствует выведению вирусных и бактериальных инфекций, препятствует их прикреплению к слизистой, тем самым предотвращая заболевание;

увлажняет слизистую оболочку носа, облегчает дыхание;

способствует быстрому заживлению поврежденной слизистой;

повышает местный иммунитет.

Nasisoft воздействует на слизистую оболочку очень нежно. Он может применяться для ежедневной гигиены полости носа у младенцев, беременных и пожилых людей. Благодаря свойству гиалуроновой кислоты связывать воду и удерживать ее длительное время Nasisoft дает усиленный увлажняющий эффект.

Препарат выпускается в стерильных однодозовых контейнерах по 4 мл. Он предназначен как для закапываний в нос, так и для ингаляций через небулайзер.

Некоторые предпочитают упрощенный вариант — самостоятельно в домашних условиях смешивать обычную соль с водой для промывания носа. Но такие эксперименты могут не принести желаемого эффекта. И даже усугубить ситуацию при неправильно подобранных пропорциях.

Nasisoft:

Производитель: ООО «Юрия-Фарм», Украина. Товар сертифицирован.

Имеются противопоказания. Перед применением следует ознакомиться с полной инструкцией или проконсультироваться со специалистом.

Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Узбекистана: TB/X 03343/02/20.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 78−150−71−00.

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