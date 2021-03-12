Ночью 12 марта на северные районы Узбекистана началось вторжение холодной и влажной воздушной массы, сформировавшейся над Европейской территорией России (Московская область). По Каракалпакстану местами прошёл снег, сообщил Узгидромет.

В субботу, 13 марта, влажная воздушная масса по всей стране, в большинстве регионов пройдут дожди, местами сильные. По областям Ферганской долины дождь ожидается в вечерние часы. Температура воздуха ночью и днём будет в пределах +10…+15 градусов. Северные районы будут находиться под влиянием холодного вторжения. По Каракалпакстану местами возможен небольшой снег, по Хорезмской области пройдёт снег, местами сильный. Температура по северу понизится до −8…−3 градусов.

В воскресенье, 14 марта, вся территория страны будет под властью холодного антициклона. По центральным и восточным районам пройдут осадки, преимущественно в виде снега, местами сильные. По Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областям осадки ожидаются в ночные и утренние часы. По северным районам осадки маловероятны. Температура воздуха ночью и днём составит −2…+3 градуса, по северу ночью — −15…−10 градусов, днём −7…−2 градуса.

По большей части Узбекистана 12−14 марта ожидается усиление ветра до 17−22 м/с, возможны порывы до 23−28 м/с.

Ночью 15 марта влияние холодного антициклона усилится, температура воздуха опустится до −7…−2 градусов. Днём температура уже начнёт повышаться и составит +3…+8 градусов, что на 8−10 градусов ниже нормальных значений для середины марта.

Выпадение снега и низкая температура может привести к образованию гололедицы на дорогах. В горах возможен сход снежных лавин.