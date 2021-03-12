Во второй половине дня 12 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба главы государства.

Германская сторона активно участвует в продвижении международных инициатив по преодолению последствий пандемии, говорится в сообщении.

«В частности, при содействии Германии по линии инициативы COVAX до конца месяца в нашу страну поступит первая крупная партия вакцин от коронавируса», — отметила пресс-служба. Как сообщалось ранее, к 20 марта Узбекистан ожидает получить 660 тысяч доз вакцины AstraZeneca в рамках инициативы COVAX. Узбекистан также установил тесное взаимодействие с Институтом Роберта Коха — авторитетным европейским научно-исследовательским центром в сфере изучения инфекционных заболеваний, говорится в сообщении.

В повестку дня саммита лидеров Узбекистана и Германии вошли вопросы расширения сотрудничества между странами в условиях усиления кризисных явлений в мире, вызванных непростой эпидемиологической ситуацией.





Президент Узбекистана и канцлер Германии отметили, что совместная реализация договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в Берлине два года назад, обеспечивают устойчивую динамику развития двусторонних отношений.

Шавкат Мирзиёев выразил признательность правительству ФРГ за расширение программы финансово-технического содействия социально-экономическим реформам в Узбекистане. Особое внимание было уделено вопросам экономического взаимодействия.

«За последние годы товарооборот вырос в 1,5 раза, создано порядка 50 новых совместных предприятий. В Узбекистане активно работают такие известные немецкие компании, как MAN, Claas, Knauf, Papenburg. Впервые на рынок пришли Volkswagen и Viessmann, после долгого перерыва вернулись Siemens и Bosch. В прошлом году объем инвестиций компаний Германии в экономику нашей страны превысил 700 млн долларов», — говорится в сообщении.

На встрече достигнута договоренность о поддержке совместных проектов, деловых контактов и инициатив, а также расширении деятельности ведущих немецких компаний и банковских институтов в Узбекистане.

На май этого года запланировано проведение очередной встречи узбекско-германского делового совета в целях обсуждения новых направлений кооперации, прежде всего в сфере развития индустриальных кластеров, цифровизации и «зеленой экономики», продвижения проектов в области возобновляемой энергетики.

Стороны условились о продолжении взаимодействия в вопросах вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию, а также в рамках конструктивного диалога с Европейским союзом, включая скорейшее завершение подготовки Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве.

Лидеры стран подчеркнули важность углубления сотрудничества по таким направлениям, как обеспечение прав и свобод человека, борьба с коррупцией и гендерное равенство.

В сфере гуманитарного обмена поддержана инициатива о расширении изучения немецкого языка в Узбекистане и принятии соответствующей государственной программы.

Президент Узбекистана и канцлер Германии также обменялись мнениями по актуальной международной повестке и взаимодействию в рамках глобальных и региональных структур.

Германская сторона поддержала политику Узбекистана по укреплению отношений дружбы, добрососедства, доверия и партнерства в Центральной Азии. Высоко оценены усилия по содействию мирному процессу в Афганистане, продвижению в этих целях региональных инфраструктурных проектов с сфере транспорта и энергетики.

В завершение переговоров президент Шавкат Мирзиёев пригласил канцлера Ангелу Меркель посетить Узбекистан.